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Corpo é encontrado em cacimba e dois suspeitos são presos no Crato

A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Local onde corpo de homem foi encontrado.
Legenda: O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado e fez o resgate do corpo.
Foto: Reprodução TV Verdes Mares.

O corpo de um homem foi encontrado em uma cacimba no Crato, no Interior do Estado, na tarde desta quinta-feira (14). Dois suspeitos do crime de ocultação de cadáver foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado e fez o resgate do corpo, que ainda não foi identificado formalmente. 

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um dos suspeitos presos já possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas, receptação, ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência e violência doméstica e familiar contra a mulher. 

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Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil do Crato, onde foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. A investigação continua para tentar elucidar todas as informações sobre o caso.

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