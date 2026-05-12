Jovem atacada com foice em Quixeramobim se recupera bem após novas cirurgias na mão e na perna

A jovem Ana Clara Oliveira, de 21 anos, internada no Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, após ter sido atacada com uma foice pelo ex-namorado em Quixeramobim, no Interior do Ceará, se recupera bem após dois novos procedimentos conduzidos pela equipe do hospital para melhorar o quadro de saúde após as agressões.

As cirurgias foram realizadas entre o último sábado (8) e a segunda-feira (11). A primeira, com foco na mão esquerda da jovem, foi necessária em meio a complicações da cirurgia de reimplante das mãos, atingidas com o objeto cortante durante o ataque. Já a segunda foi realizada na perna de Ana Clara, que teve um tendão da panturrilha afetado.

Segundo o padrasto, José Airton Firmino da Silva, médicos citaram à família o nível de complexidade do procedimento nas mãos, ressaltando que foram necessárias oito horas em sala cirúrgica para conclusão dele. Agora, comentou o agricultor ao Diário do Nordeste, ela segue em recuperação, com um quadro bem mais positivo do que o detectado no último fim de semana.

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Enquanto isso, a cirurgia na perna foi mais simples. O padrasto explicou que Ana Clara retornou ao leito ainda na segunda-feira (11), assim como os médicos também afirmaram aos familiares que tudo transcorreu como o previsto.

"Ela está bem, graças a Deus, depois que ela passou por essas duas cirurgias", comentou José Airton. "Ela dormiu muito bem essa última noite. Os médicos tinham colocado umas pequenas lâmpadas para aquecer os dedos dela, mas já foram até retiradas. Está tudo bem", concluiu.

A jovem segue internada no IJF, na capital cearense, para onde veio após deixar o Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim. Na unidade de saúde, Ana Clara já demonstrou evolução positiva do quadro.

Jovem foi atacada com foice pelo ex-namorado e pelo irmão dele

O ataque que resultou na mutilação de uma das mãos de Ana Clara Oliveira ocorreu no último dia 1º de maio.

Na ocasião, o ex-namorado dela, Evangelista Rocha dos Santos, e o irmão dele, Ronivaldo Rocha dos Santos, foram até a casa em que ela morava para "tirar satisfação" sobre um retrovisor quebrado.

Por lá, chegaram armados, inicialmente dizendo que queriam conversar, mas teriam começado a discutir, em seguida desferindo golpes de foice contra a vítima.

Os dois foram presos horas após o crime em ações das polícias Civil e Militar.