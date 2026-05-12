Ipece divulga edital de concurso com salário de até R$ 21 mil; veja vagas

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) divulgou edital de concurso público com 36 vagas, sendo nove imediatas, e 27 para cadastro de reserva.

As vagas são para o cargo de Analista de Políticas Públicas, distribuídas em cinco áreas de conhecimento. Para se candidatar, é preciso ter diploma de nível superior em instituição reconhecida pelo MEC.

Conforme o edital, a remuneração do cargo é composta por uma parcela fixa e gratificações. O salário de referência inicial, na Classe A1, é de R$ 5.428,69.

Com as gratificações previstas, o salário pode chegar a R$ 21.121,42, incluindo 15% de titulação para especialização, 30% para mestrado, 60% para doutorado; além da gratificação de desempenho de até 60%.

>> Veja edital completo

Veja também Papo Carreira Shopee oferta 90 vagas de emprego em Centro de Distribuição no Ceará; veja detalhes Papo Carreira Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (11)

Inscrições

As inscrições abrem no dia 26 de maio e podem ser feitas até 25 de junho, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia, entidade responspável pela seleção.

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para candidatos negros.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 150,00, mas podem solicitar isenção de pagamento os seguintes candidatos:

Pessoa Hipossuficiente;

Doador de Sangue no Estado do Ceará;

Aluno que estuda ou concluiu seus estudos em Entidades de Ensino Público;

Pessoa com Deficiência (PcD);

Pessoa cuja família possua renda de até 2 (dois) salários-mínimos.

Provas

O concurso será composto por três fases: provas objetivas, prova discursiva, e avaliação de títulos e experiência profissional. As provas objetivas e discursiva estão previstas para serem aplicadas no dia 26 de julho de 2026, em Fortaleza.