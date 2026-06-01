Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (1º)

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (1º). Há oportunidades para candidatos com escolaridade nos níveis médio, técnico e superior. As remunerações ofertadas podem chegar a R$ 16 mil.
Veja as vagas a seguir:
Tribunal de Justiça do Ceará
O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) abriu inscrições de seu novo concurso, que oferta 24 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, além da formação de um cadastro de reserva.
As remunerações iniciais serão de R$ 5.381,36 para técnico judiciário e de R$ 8.829,24 para analista judiciário.
O valor da inscrição varia de R$ 100 a R$ 130. Interessados devem se candidatar pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) até 22 de junho.
Sefaz-CE
A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) abriu concurso público para o cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual. As inscrições encerram nesta segunda (1º).
São ofertadas 100 vagas imediatas e 200 vagas para cadastro de reserva, com salário base inicial de R$ 16.136,64 para os convocados.
O concurso exige diploma de nível superior em qualquer área de especialidade e tem a Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora.
Câmara Municipal de Aracati
A Câmara Municipal de Aracati, no Litoral Leste do Ceará, segue com inscrições abertas de concurso público com objetivo de preencher 17 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de nível médio, técnico e superior.
Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.742, por regime de trabalho de 30 horas por semana.
As inscrições podem ser feitas até 9 de junho pelo site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora.
O valor da taxa de inscrição vai de R$ 120 a R$ 150. Haverá isenção para candidatos inscritos no CadÚnico.
Guarda Municipal de Groaíras
A Prefeitura de Groaíras, no interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com 15 vagas para a Guarda Municipal, que podem ser concorridas por candidatos de ambos os sexos.
Para se candidatar, é preciso ter nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B. O salário é de R$ 1.621, além de gratificações.
As inscrições podem ser feitas até 8 de junho pelo site oficial do Instituto Consulpam, que é a banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 124,50.
Beach Park
O Beach Park, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu 235 vagas de trabalho para a alta estação. As oportunidades são para contratação temporária, com possibilidade de efetivação, e abrangem diferentes áreas de atuação no empreendimento.
Entre os cargos disponíveis estão atendente de A&B, auxiliar de serviços gerais, instrutor de brinquedos, auxiliar de cozinha, camareiro e garçom. As vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).
As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de junho, pelo site de vagas do Beach Park.