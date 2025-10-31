Diário do Nordeste
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.

Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Renato Bezerra 30 de Outubro de 2025
Professores caminham em direção a local de prova do PND.

Papo Carreira

Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025

O prazo para interposição de recursos começa nesta terça e segue até quarta-feira (29).

Redação 28 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.

Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (27)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Redação 27 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.

Papo Carreira

Concurso público tem 335 vagas para área da educação em Maranguape; veja edital

Os salários chegam a R$ 4.885,64.

Bergson Araujo Costa 24 de Outubro de 2025
foto de aluno utilizando aplicativo do Sisu em celular.

Papo Carreira

Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Mudança foi anunciada pelo MEC e já valerá para o Sisu 2026.

Redação 24 de Outubro de 2025
Fachada do Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó.

Papo Carreira

Edital com 692 vagas para Colégios Militares do Ceará é publicado; confira

Vagas são para instituições em Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Matheus Facundo 24 de Outubro de 2025
Fachada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

Papo Carreira

TJ-MS anuncia concurso com 360 vagas de cadastro de reserva; salário inicial é de R$ 10,6 mil

As inscrições serão abertas no próximo dia 29 e seguirão até novembro.

Redação 23 de Outubro de 2025
Gabarito de prova

Papo Carreira

Prefeitura de Martinópole abre inscrição de concurso com 114 vagas

Remunerações podem chegar a R$ 4.236,00

Redação 21 de Outubro de 2025
Mão segura caneta durante prova de concurso público.

Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (20)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Redação 20 de Outubro de 2025
Uma pessoas portando uma caneta e papel, escrevendo.

Papo Carreira

PND 2025: Veja o que é proibido fazer e levar no dia do exame

Candidatos devem guardar celulares, relógios e outros itens proibidos

Redação 16 de Outubro de 2025
