O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os resultados individuais do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2025. A partir dessa terça-feira (16), as notas já estão disponíveis no Sistema Encceja.

Com a aprovação, os candidatos podem retomar sua trajetória escolar e obter a certificação nos ensinos fundamental e médio. As provas foram aplicadas em agosto, em todo o território nacional.

Também estão disponíveis os resultados do Encceja PPL, destinado a pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa. O exame avalia o conhecimento de quem voltou a estudar porque não conseguiu concluir o ensino fundamental ou médio na idade adequada.

Quem ganha o certificado do Encceja?

Para ganhar o certificado, os participantes precisavam atingir, no mínimo, 100 pontos em cada uma das quatro provas objetivas e obter nota igual ou superior a cinco na redação.

Já quem obteve a pontuação mínima em apenas algumas áreas pode requerer a Declaração Parcial de Proficiência, que permite refazer, em futuras edições, exclusivamente as disciplinas em que a nota exigida não foi alcançada.

Como emitir o certificado

Já é possível verificar oficialmente as notas obtidas e confirmar se os candidatos alcançaram os critérios para certificação. Para consultar o resultado do exame, basta acessar o Sistema Encceja, no site do Inep.

Para solicitar o certificado, os candidatos aprovados, que atingiram pontuação mínima em todas as áreas, devem procurar as secretarias de educação ou institutos federais parceiros.

Já a Declaração Parcial de Proficiência será disponibilizada para quem obteve a pontuação mínima em apenas algumas áreas, também oferecida nas instituições certificadoras.

Quem fez a prova, mas não conseguiu a pontuação mínima para nível fundamental ou médio para obter o certificado, pode se inscrever novamente e tentar aprovação na área que deseja obter a certificação.

Sobre o Encceja

Aplicado pelo Inep desde 2002, o Encceja é uma alternativa gratuita e voluntária para a retomada da trajetória escolar. A medida é uma oportunidade para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada obterem a certificação do ensino fundamental ou médio.

As provas avaliam os conhecimentos adquiridos ao longo da vida, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Os resultados são utilizados pelas secretarias de educação e institutos federais como base para a emissão do certificado de conclusão.

Além de certificar estudantes, o Encceja serve de referência para políticas públicas voltadas à educação de jovens e adultos e contribui para o monitoramento da qualidade do ensino no Brasil.

Vale reforçar a diferença entre Enem e Encceja. Enquanto o primeiro é destinado para quem deseja ingressar no ensino superior privado ou público, por meio dos programas do governo como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o segundo é para retirar certificação do ensino fundamental ou médio.

Apesar das distinções, ambos são propostos pelo Ministério da Educação.