Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (29)

O Ceará tem diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (29). Há oportunidades de vários níveis de escolaridade e em várias localidades, com salários que chegam a R$ 10.495,80.

Prefeitura de Barbalha

A Prefeitura de Barbalha, na região do Cariri, está com inscrições abertas para concurso público com 495 vagas em diferentes áreas.

Interessados podem se inscrever até 18 de janeiro pelo site do Instituto Consulpam. Os salários podem chegar até R$ 10.495,80.

É necessário pagar uma taxa que varia conforme a escolaridade e cargo, sendo R$ 100 para nível médio, R$ 120 para Guarda e Agente, e R$ 150 para nível superior.

>> Edital nº 001/2025 – Cargos Gerais

>> Edital nº 002/2025 – Cargos do Magistério

>> Edital nº 003/2025 – Guarda e Agente

>> Edital nº 004/2025 – ACE e ACS

Prefeitura de Jaguaruana

A Prefeitura de Jaguaruana, no litoral leste do Ceará, segue com inscrições abertas para 110 vagas temporárias.

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 2.462,69. Não há taxa de inscrição.

Interessados podem se inscrever por meio de um formulário eletrônico até 5 de janeiro de 2026.

As vagas são para diferentes secretarias, incluindo pastas da saúde, agricultura, infraestrutura e assistência social.

>> Confira o edital completo.

Prefeitura de Maranguape

A Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem concurso aberto com 335 vagas.

Serão selecionados candidatos para os cargos de professor e psicopedagogo. Os salários chegam a R$ 4.885,64.

As inscrições foram reabertas e seguem disponíveis até 5 de janeiro de 2026, no site do Instituto Consulpam. O valor das inscrições é de R$ 195

>> Acesse o edital do concurso

Câmara Municipal de Pacatuba

A Câmara Municipal de Pacatuba está com seleção aberta para níveis fundamental, médio e superior. São 19 vagas, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 3 mil.

As inscrições devem ser feitas através do site Icece, até 5 de janeiro de 2026.

Para participar, é necessário pagar taxa que varia de R$ 80 a R$ 140, a depender da escolaridade do cargo pretendido.

>> Acesse ao edital

Seleção pública da microrregião de Quixadá

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá (CPSMQ) está com inscrições abertas para a seleção pública que oferta 68 vagas temporárias em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 4.671,37. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site do Icece até 2 de janeiro, e pagar taxa no valor de até R$ 140.

Os selecionados serão lotados nas unidades administradas pelo CPSMQ, como SEDE - CPSMQ (Quixadá), Policlínica Dr. Francisco Carlos Cavalcante Roque (Quixadá), e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - R Dr. José Felício Filho (Quixeramobim).

>> Veja edital

Guarda e Agente de Trânsito de Aquiraz

A Prefeitura de Aquiraz está com inscrições abertas para o preenchimento de 35 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de Guarda Municipal e Agente Municipal de Trânsito.

As inscrições seguem até esta segunda-feira, pelo site do Instituto Consulpam. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90.

Exigindo ensino médio, as oportunidades pagam cerca de R$ 1,6 mil, mais gratificações.

>> Confira edital

Eusébio

O Município de Eusébio está com dois concursos públicos abertos para preenchimento de 361 vagas para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições podem ser realizadas até esta segunda-feira pelo site do Instituto Consulpam.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 9.960,97, a depender da função. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 90 a R$ 160.

>> Veja edital vagas gerais

>> Veja edital advogado

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE)

A entidade está com inscrições abertas para concurso público com 146 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para candidatos com níveis médio e superior.

As remunerações iniciais variam de R$ 2.824,81 a R$ 5.762,31, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 8 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 54.

>> Veja edital completo

Câmara Municipal de Farias Brito

A Câmara Municipal de Farias Brito, no Interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com cinco vagas distribuídas em cargos de níveis médio e superior.

Interessados podem se candidatar até o dia 4 de janeiro, pelo site da Universidade Patativa.

São ofertadas três vagas de nível médio, sendo duas para o cargo de técnico legislativo e um para auditor; e duas que exigem nível superior, sendo uma para auditor e uma para controlador interno.

As remunerações iniciais variam de R$ 2.486,56 a R$ 3 mil, para uma carga horária de 40 horas por semana.

>> Veja edital completo

Oficial temporário da Marinha

A Marinha irá selecionar candidatos para nove vagas de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os selecionados serão lotados em Fortaleza.

As inscrições acontecem pelo site do Comando do 3º Distrito Naval e seguem abertas até 8 de janeiro de 2026.

Com salário inicial de R$ 9 mil, as oportunidades são voltadas para Oficial Temporário em diferentes áreas:

Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;

Ciências Contábeis — 3 vagas;

Psicologia — 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;

Engenharia elétrica — 1 vaga;

Pedagogia — 1 vaga;

Letras Português — 1 vaga.

Interessados devem pagar a taxa de R$ 140 para participar.

>> Confira o edital do processo seletivo