Mega-Sena: prêmio acumula e chega a R$ 60 milhões

O concurso 2981 da Mega-Sena não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas e, agora, o prêmio acumula e pode pagar R$ 60 milhões na próxima terça-feira (10).

Os números sorteados foram: 15 - 32 - 27 - 58 - 22 - 50. O último sorteio foi realizado neste sábado (7).

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, mais de 3 mil apostas conquistaram premiações parciais.