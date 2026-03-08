Mega-Sena: prêmio acumula e chega a R$ 60 milhões
Concurso 2981 teve 41 apostas com cinco acertos.
O concurso 2981 da Mega-Sena não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas e, agora, o prêmio acumula e pode pagar R$ 60 milhões na próxima terça-feira (10).
Os números sorteados foram: 15 - 32 - 27 - 58 - 22 - 50. O último sorteio foi realizado neste sábado (7).
Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, mais de 3 mil apostas conquistaram premiações parciais.
- 41 apostas acertaram 5 números e cada uma receberá R$ 61.085,40.
- 2992 apostas tiveram 4 acertos, com ganho de R$ 1.379,77 para cada.
