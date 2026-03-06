Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Indústria corresponde a 86% das exportações no Ceará e fatura R$ 9,9 bilhões em 2025

Com o objetivo de manter o crescimento do setor, evento Feira da Indústria Fiec reúne representantes do mercado em evento gratuito.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
Pátio portuário com grandes chapas de aço empilhadas em primeiro plano. Ao fundo, há navios atracados, guindastes e estruturas industriais próximas ao mar, sob céu parcialmente nublado.
Legenda: Ferro e o aço lideram as vendas internacionais de produtos cearenses.
Foto: Natinho Rodrigues

A indústria cearense segue exercendo papel significativo no comércio exterior do Estado. Segundo dados apontados pela gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Karina Frota, as exportações da Indústria de Transformação representaram 86,3% do total exportado no Ceará em 2025. 

Conforme as informações, o setor arrecadou cerca de US$ 1,9 bilhão com exportações no ano passado, aproximadamente R$ 9,94 bilhões. O valor representa um aumento de cerca de 58% em relação à quantia apurada em 2024 (US$ 1,2 bilhão, por volta de R$ 6,28 bilhões). 

Na liderança de vendas internacionais em 2025 estão o ferro e o aço, com US$ 1,1 bilhão arrecadado (cerca de R$ 5,75 bilhões).

A informação é do Comex Stat, portal de acesso às estatísticas de comércio exterior do Brasil.

Frota salienta, ainda, a exportação de calçados, frutas, com destaque para o melão, da cera de carnaúba, de rochas ornamentais, com foco nos quartzitos, e da castanha de caju. 

Entre os municípios, São Gonçalo é o que ganha maior notoriedade, graças à exportação de produtos siderúrgicos. De acordo com a especialista, os itens correspondem a mais de 50% das vendas internacionais do Estado. 

Foi pensando em manter esse crescimento, fortalecer o setor industrial cearense e impulsionar as empresas locais que a Fiec realiza a Feira da Indústria FIEC.

O evento gratuito ocorre nos dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento.

Com o tema “A indústria conectada ao seu dia a dia”, serão 39 setores reunidos, organizados em seis ilhas temáticas: Construção Civil e Mineração; Energias, Gráfico, Embalagens, Pneu e Reciclagens: Indústria Alimentícia; Metalmecânica, Químico, Telecomunicação e Carnaúba e Institucional. A programação inclui palestras, oficinas, rodadas de negócios, exposições, atividades interativas e visitação aos estandes.

Top 10 produtos exportados pelo Ceará em 2025

Fonte: Comex Stat
Produto Faturamento

Ferro fundido, ferro e aço

US$ 1.181.721.626

Calçados, polainas e artefatos semelhantes; suas partes

US$ 189.400.026

Frutas; cascas de frutos cítricos e de melões

US$ 182.874.782

Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal

US$ 107.442.550

Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento

 US$ 102.671.044

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos

US$ 84.373.886

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais

US$ 69.227.584

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas

US$ 61.587.977

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

 US$ 41.351.860

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes

US$ 34.983.540

Mesmo com tarifaço, Estados Unidos seguem como principal comprador internacional do Ceará

Para Karina Frota, os resultados do Ceará evidenciam uma melhora efetiva da posição externa do Estado. De acordo com a gerente, as exportações cearenses, de modo geral, aumentaram em 50% entre 2024 e 2025. O mesmo aumento ocorreu entre os números de janeiro de 2025 e janeiro de 2026. 

“O Ceará registrou exportação para mais de 150 países. Ainda temos uma concentração muito grande dessas exportações para os Estados Unidos, oscila bastante entre 40% e 50% das vendas internacionais do Estado. Aparece como segundo lugar o México”, indica. 

Ela explica que, mesmo com as medidas do tarifaço, que aumentaram em 50% o valor de importação para determinados produtos nos Estados Unidos, os compradores americanos continuaram interessados nos produtos cearenses. 

“Mesmo com o tarifaço, as exportações para os Estados Unidos continuaram em primeiro lugar porque foi feita uma negociação muito grande entre os próprios exportadores e importadores com relação à adequação de preço e adequação de prazo de pagamento”, ressalta. 

Karina também cita a Itália, os Países Baixos, a China, a França e a Argentina como os principais destinos para as vendas internacionais de produtos cearenses. 

Ceará não pode ficar restrito ao mercado americano, diz especialista

Com movimentos como o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia e as possíveis novas taxações estabelecidas pelo presidente americano Donald Trump, o objetivo para o Ceará, atualmente, é consolidar a diversificação dos países compradores, aponta a especialista. 

Nesse sentido, Karina destaca a necessidade de trabalhar a internacionalização de forma consistente para que a indústria cearense continue cruzando fronteiras. 

“O nosso objetivo é trazer essa oportunidade de internacionalização da indústria para um mercado chamado mundo. Não podemos ficar restritos ao que acontece, por exemplo, em termos de mercado norte-americano. E a localização geográfica do Ceará é um diferencial no comércio exterior. Nós respondemos a várias nações do mundo”
Karina Frota
Presidente do Conselho de Relações Internacionais da Fiec
 

Outra prioridade indicada por Karina é a transformação digital do setor para o desenvolvimento de novos modelos de produção. 

“É indispensável a expansão da capacidade e modernizacão do Parque Industrial do Ceará e do Brasil. E ainda, que as empresas adotem soluções em big data, cloud computing e IA”, reforça.

SERVIÇO

Feira da Indústria FIEC - “A indústria conectada ao seu dia a dia”

Data: 9 e 10 de março

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz 

Inscrições gratuitas: feiradaindustriafiec.com.br

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Pátio portuário com grandes chapas de aço empilhadas em primeiro plano. Ao fundo, há navios atracados, guindastes e estruturas industriais próximas ao mar, sob céu parcialmente nublado.
Negócios

Indústria corresponde a 86% das exportações no Ceará e fatura R$ 9,9 bilhões em 2025

Com o objetivo de manter o crescimento do setor, evento Feira da Indústria Fiec reúne representantes do mercado em evento gratuito.

Letícia do Vale
Há 10 minutos
Egídio Serpa

O mar avança e destrói no Ceará, mas Uece tem a solução

A erosão costeira já fez desaparecer falésias e residências em Caucaia, Beberibe, Cascavel, Icapuí e Flecheiras

Egídio Serpa
Há 1 hora
Mulheres trabalhando na fábrica.
Negócios

Lucro da Grendene cai 24,5% no 4º trimestre após queda nas vendas de pares

A queda do lucro foi causada principalmente pela redução nas vendas e pelo aumento de custos.

Redação
05 de Março de 2026
Fachada do Aeroporto de Fortaleza.
Negócios

Fraport repudia multa e diz que não há lei sobre assentos no Aeroporto de Fortaleza

A administradora foi multada em R$ 3,1 milhões por retirar assentos do saguão de desembarque.

Luana Severo
05 de Março de 2026
Paulo falando ao microfone.
Negócios

Conselho do BNB aprova retorno de Paulo Câmara à presidência

Decisão ocorreu nesta quinta-feira (5).

Redação
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3628, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3628, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6968, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 12,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6968, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 12,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2980 desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 45,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2980 desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 45,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2363 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 9,4 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2363 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 9,4 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1184 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1184 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Cearense 3e Soluções é finalista para acessar o mercado de capitais

É um concurso promovido pelo Rota Fácil, da BEE4, que investirá R$ 5 milhões em empresas que desejam abrir o capital

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Área de check-in internacional de um aeroporto, com vários balcões alinhados e divisórias de fila azuis organizadas em um grande saguão amplo e bem iluminado. Há poucas pessoas ao fundo próximas aos balcões. Placas numeradas de 42 a 55 estão suspensas acima dos guichês.
Negócios

Fraport é multada em R$ 3,1 mi pelo Procon Fortaleza após retirada de cadeiras do aeroporto

Segundo denúncias, área de desembarque do Aeroporto Internacional de Fortaleza ficou sem cadeiras em janeiro de 2026.

Redação
05 de Março de 2026
Pessoa marcando dezenas na cartela de loteria premiada, relacionada a lotofácil, com destaque para o título na parte superior da cartela. Imagem de jogo de loteria.
Negócios

Aposta de Fortaleza acerta dezenas da Lotofácil e fatura mais de R$ 2 milhões

Outras apostas simples do Ceará faturaram até R$ 6 mil.

Redação
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Produtores de camarão apostam no mercado europeu

Carcinicultores do Ceará e de outros estados do Nordeste reuniram-se ontem em Brasília com autoridades de dois ministérios

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Imagem de uma tinta sendo fabricada.
Negócios

Tinta inclusiva e interatividade digital na moda: conheça o potencial inovador da indústria do Ceará

Projetos estarão na Feira da Indústria Fiec.

Gabriela Custódio
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Feira da Fiec dividirá a indústria do Ceará em antes e depois

Há uma semana, mais de 1 mil profissionais de empresas fornecedoras de produtos e serviços preparam o Centro de Eventos para o acontecimento

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Data center na praia do futuro.
Negócios

Data center antecipa expansão por alta demanda e estuda quarto empreendimento no Ceará

Tecto Data Center projeta segunda fase do Mega Lobster e deve dobrar capacidade inicial.

Gabriela Custódio
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2895 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2932 de hoje, quarta-feira, 04/03; prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2932 de hoje, quarta-feira, 04/03; prêmio é de R$ 3,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2932 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,5 milhões.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 818 - Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 3,1 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 818 - Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 3,1 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 818 em 04/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6967, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6967, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 11,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Resultado da +Milionária 334 de hoje 04/03; prêmio é de R$ 27,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 334 de hoje 04/03; prêmio é de R$ 27,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3627, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3627, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
foto de duas mulheres jovens operando máquina. Elas usam equipamento de proteção na cabeça e luvas.
Negócios

Feira da Indústria Fiec recruta jovens para vagas de emprego em tecnologia

Evento gratuito permite que os candidatos tenham um primeiro contato com a área de recursos humanos das empresas.

Redação
04 de Março de 2026
Vendedora entrega chave de moto para cliente.
Papo Carreira

Concessionária de motos oferece mais de 100 vagas de trabalho em Fortaleza e Caucaia; veja detalhes

Os candidatos deverão comparecer à loja matriz, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, neste sábado (7).

Redação
04 de Março de 2026
Imagem aérea de feira indoor com dezenas de estandes, no Centro de Eventos do Ceará.
Negócios

Feira da indústria cearense reúne 39 segmentos e lideranças empresariais; veja programação

Iniciativa organizada pela Fiec ocorre nos próximos dias 9 e 10, no Centro de Eventos do Ceará.

Redação
04 de Março de 2026
Egídio Serpa

Em Brasília, todos estão com medo de Vorcaro, a bomba atômica

Polícia Federal prende, de novo, o dono do Banco Master e seu cunhado. Dois diretores do BC prestavam consultoria ao Master.

Egídio Serpa
04 de Março de 2026
Daniel Vorcaro falando em evento com fundo azul que tem a palavra 'fórum' e 'BR', possivelmente em um contexto de debate ou apresentação.
Negócios

Daniel Vorcaro é preso pela PF em nova fase da operação do Banco Master

Banqueiro é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro.

Redação
04 de Março de 2026
Imagem ilustra mulher no ambiente corporativo.
Delania Santos

A mulher precisa ser ‘forte’ para ser respeitada como líder?

Delania Santos
04 de Março de 2026