Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Data center antecipa expansão por alta demanda e estuda quarto empreendimento no Ceará

Tecto Data Center projeta segunda fase do Mega Lobster e deve dobrar capacidade inicial.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Negócios
Data center na praia do futuro.
Legenda: O data center Mega Lobster, da Tecto, tem 20MW de potência total e será ampliado em módulos.
Foto: Divulgação/Tecto.

Após inaugurar o Mega Lobster (TFOR3) em outubro de 2025, a Tecto Data Center já planeja a segunda fase do empreendimento localizado na Praia do Futuro, em Fortaleza. Ainda sem cronograma fechado, a empresa trabalha com a expectativa de que a expansão ocorra até o início de 2027, dobrando a capacidade inicial de 4 megawatts (MW) para 8 MW.

O Mega Lobster é o terceiro data center da companhia em Fortaleza e tem capacidade total projetada de 20 MW. “Provavelmente a expansão será de mais 4 MW para poder dobrar a capacidade e emendar os dois data halls (espaço físico onde os equipamentos dos clientes são instalados)”, explicou Tito Costa, chief revenue officer (CRO) da Tecto — cargo equivalente a diretor de receita —, ao Diário do Nordeste.

Os outros dois empreendimentos da Tecto na Capital cearense já esgotaram a capacidade instalada. O Big Lobster (TFOR2), por exemplo, foi inaugurado em 2023 e atingiu 100% da ocupação em cerca de dois anos.

Em janeiro deste ano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 233,46 milhões para a Tecto Data Centers ampliar o Mega Lobster. Esse valor, segundo a empresa, vai “viabilizar a visão de longo prazo” e a expansão da infraestrutura digital para o TFOR3. O montante voltado especificamente para essa segunda fase não foi informado.

Homem de camisa rosa e blazer azul, olhando para a câmera e sorrindo.
Legenda: Além do Mega Lobster, a Tecto outros dois data centers em operação em Fortaleza.
Foto: Kid Jr.

Alta demanda e 4º data center na mira 

A expansão mais rápida do que o previsto, segundo o diretor, aponta a demanda percebida pela empresa no Ceará. “Já testamos o mercado, já entendemos que o mercado é comprador, que existe uma demanda pujante e estamos aqui para continuar esse desenvolvimento”, afirmou Costa, durante entrevista realizada na tarde dessa quarta-feira (4).

O potencial é tanto que a Tecto já está buscando um terreno para a criação de um quarto data center em Fortaleza. Porém, ao contrário da segunda fase do Mega Lobster, esse projeto ainda é “embrionário” e de longo prazo. Isso porque a aquisição do novo espaço deve ocorrer quando o Mega Lobster (TFOR3) atingir entre 60% e 70% de ocupação.

A ampliação do Mega Lobster não deve ter impactos de geração de emprego na operação do data center, uma vez que a equipe já está formada e em atuação. Para a construção, porém, é estimada a criação de 100 vagas temporárias. Por outro lado, Tito Costa destaca a criação de empregos indiretos na operação.

“Todo cliente local, toda empresa de tecnologia do Estado ou da região que se coloca aqui, está fundamentalmente gerando uma infraestrutura que vai ser utilizada por outras empresas que aqui estão. Então, isso vai poder aumentar o volume de negócios que essas empresas fazem e transacionam”, explica.

Veja também

teaser image
Negócios

Por que o Ceará se tornou um dos principais destinos para data centers das big techs?

teaser image
Negócios

O que se sabe sobre o hub digital verde que terá ao menos 5 data centers no Pecém

Conectividade

Localizado na Praia do Futuro, o Mega Lobster (TFOR3) está integrado ao Cable Landing Station (CLS), ponto de ancoragem e terminação para os cabos submarinos que chegam à Capital e ao Ponto de Troca de Tráfego (PTT) de Fortaleza.

Além disso, ele conta com conexão direta à infraestrutura terrestre e submarina da V.tal, empresa irmã da Tecto que atua com rede neutra de fibra óptica, ampliando a conectividade nacional e internacional.

Com isso, o diretor destaca que o Mega Lobster é um empreendimento “de primeira linha”, com estrutura comparável à de grandes centros do Sudeste. Ele aponta, por exemplo, a importância de as empresas terem uma infraestrutura desse porte mais perto delas.

“Hoje, uma empresa daqui que começa a sua operação aqui em Fortaleza atendendo os seus clientes locais, ela pode se hospedar conosco, mas já pode pensar que tem na mão uma plataforma que permite a ela se expandir para a América Latina. Então, isso facilita muito e reduz muito a barreira de entrada em outros mercados para essas empresas”, afirma.

Homem de camisa rosa e blazer azul, conversando.
Legenda: Tito Costa, chief revenue officer (CRO) da Tecto.
Foto: Kid Jr.

Casos de uso da IA

De acordo com o diretor, a Tecto tem se posicionado pensando nas demandas da inteligência artificial em curto prazo, mas também para as necessidades futuras. Com empreendimentos da empresa distribuídos em diferentes cidades brasileiras, Costa destaca a importância de aspectos técnicos como a latência, o tempo que os dados demoram para serem transferidos pela rede.

“Quando tivermos carros autônomos ou robôs, isso vai exigir velocidade [de processamento], e não é possível concentrando todos os data centers em São Paulo, porque a latência faz diferença. Imagine um robô conectado a uma inteligência artificial usado para acelerar a colheita no campo. Se a informação demora para ir, ser processada e voltar, um erro de um metro a mais ou a menos [na rota da colheitadeira], no fim, gera um prejuízo enorme”, exemplifica.

Atualmente, porém, os usos da inteligência artificial no mercado, em todo o País, ainda são restritos. Um exemplo é o agente de Power BI — plataforma para criar relatórios a partir de dados brutos —, que empresas com grandes bases de dados podem usar para interpretar essas informações.

Outro caso é o agente autônomo de WhatsApp, assistente virtual que utiliza processamento de linguagem natural para conversar com clientes, entender o contexto e resolver demandas.

“Imagino que esse pode ser o primeiro passo para o uso de inteligência artificial aqui no Ceará, e já temos a infraestrutura pronta. Precisamos agora dos desenvolvedores de software para montar essa estrutura, usar os nossos hardwares, nossos servidores, e comercializar isso no mercado local”, afirma.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de uma tinta sendo fabricada.
Negócios

Tinta inclusiva e interatividade digital na moda: conheça o potencial inovador da indústria do Ceará

Projetos estarão na Feira da Indústria Fiec.

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Egídio Serpa

Feira da Fiec dividirá a indústria do Ceará em antes e depois

Há uma semana, mais de 1 mil profissionais de empresas fornecedoras de produtos e serviços preparam o Centro de Eventos para o acontecimento

Egídio Serpa
Há 2 horas
Data center na praia do futuro.
Negócios

Data center antecipa expansão por alta demanda e estuda quarto empreendimento no Ceará

Tecto Data Center projeta segunda fase do Mega Lobster e deve dobrar capacidade inicial.

Gabriela Custódio
Há 2 horas
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2895 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2932 de hoje, quarta-feira, 04/03; prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2932 de hoje, quarta-feira, 04/03; prêmio é de R$ 3,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2932 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,5 milhões.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 818 - Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 3,1 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 818 - Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 3,1 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 818 em 04/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6967, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6967, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 11,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Resultado da +Milionária 334 de hoje 04/03; prêmio é de R$ 27,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 334 de hoje 04/03; prêmio é de R$ 27,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3627, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3627, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
foto de duas mulheres jovens operando máquina. Elas usam equipamento de proteção na cabeça e luvas.
Negócios

Feira da Indústria Fiec recruta jovens para vagas de emprego em tecnologia

Evento gratuito permite que os candidatos tenham um primeiro contato com a área de recursos humanos das empresas.

Redação
04 de Março de 2026
Vendedora entrega chave de moto para cliente.
Papo Carreira

Concessionária de motos oferece mais de 100 vagas de trabalho em Fortaleza e Caucaia; veja detalhes

Os candidatos deverão comparecer à loja matriz, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, neste sábado (7).

Redação
04 de Março de 2026
Imagem aérea de feira indoor com dezenas de estandes, no Centro de Eventos do Ceará.
Negócios

Feira da indústria cearense reúne 39 segmentos e lideranças empresariais; veja programação

Iniciativa organizada pela Fiec ocorre nos próximos dias 9 e 10, no Centro de Eventos do Ceará.

Redação
04 de Março de 2026
Egídio Serpa

Em Brasília, todos estão com medo de Vorcaro, a bomba atômica

Polícia Federal prende, de novo, o dono do Banco Master e seu cunhado. Dois diretores do BC prestavam consultoria ao Master.

Egídio Serpa
04 de Março de 2026
Daniel Vorcaro falando em evento com fundo azul que tem a palavra 'fórum' e 'BR', possivelmente em um contexto de debate ou apresentação.
Negócios

Daniel Vorcaro é preso pela PF em nova fase da operação do Banco Master

Banqueiro é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro.

Redação
04 de Março de 2026
Imagem ilustra mulher no ambiente corporativo.
Delania Santos

A mulher precisa ser ‘forte’ para ser respeitada como líder?

Delania Santos
04 de Março de 2026
Aposta vencedora será dividida entre cinco cotas do bolão.
Negócios

Bolão de Eusébio fatura prêmio de R$ 158 milhões na Mega-Sena

Entre os premiados na faixa da quina, há apostas registradas em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza (CE).

Redação
04 de Março de 2026
Egídio Serpa

Arco Metropolitano: o sonho da autoestrada está de volta

Rodovia de pista dupla ligará Chorozinho a Pacém a um custo de R$ 1,5 bilhão

Egídio Serpa
04 de Março de 2026
Três andares do shopping riomar fortaleza vistos de cima, mostrando parte da praça de alimentação, escada rolante e lojas.
Negócios

Ceará é o 3º estado do Nordeste com mais cidades com shopping centers; veja lista de municípios

De acordo com o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, o CE tem 22 estabelecimentos desse tipo.

Gabriela Custódio
04 de Março de 2026
Foto da entrada de uma loja da Rede Assaí.
Papo Carreira

Assaí Atacadista abre 193 vagas de emprego em lojas no CE; saiba como se inscrever

Operador de loja e operador de caixa estão entre as principais oportunidades.

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de casas do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, para matéria sobre mudanças nas faixas para financiamento.
Negócios

Proposta prevê mudanças nas faixas de renda do Minha Casa, Minha Vida

Ministério das Cidades enviou proposta ao grupo técnico do Conselho Curador do FGTS.

Redação
03 de Março de 2026
foto de prédio da Unilab Ceará.
Papo Carreira

Concurso da Unilab encerra inscrições nesta quinta-feira (5)

Oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico e superior.

Redação
03 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2362 de hoje, 03/03; prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2362 de hoje, 03/03; prêmio é de R$ 9,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
03 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1183 de hoje, 03/03; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1183 de hoje, 03/03; prêmio é de R$ 900 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
03 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6966, desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6966, desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 9,7 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
03 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3626, desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 5,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3626, desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 5,5 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
03 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2979 desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 160,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2979 desta terça-feira (03/03); prêmio é de R$ 160,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
03 de Março de 2026
Foto aérea do centro de distribuição da Amazon em Itaitinga, na Grande Fortaleza.
Negócios

Fortaleza recebe novo serviço da Amazon de entrega em 15 minutos para produtos de supermercado

O serviço "Amazon Now" estreou em oito cidades brasileiras.

Mariana Lemos e Letícia do Vale
03 de Março de 2026
Egídio Serpa

CNI e 90 entidades empresariais contra redução da escala de trabalho

Parcela elevada das empresas relata dificuldade para preencher vaga, enquanto entidades apontam escassez de mão de obra qualificada como entrave recorrente.

Egídio Serpa
03 de Março de 2026
Mão de uma pessoa preenchendo bilhetes da Mega Sena com uma caneta, com outros volantes espalhados ao fundo.
Negócios

Mega-Sena 2979: veja quanto pode render o prêmio de R$ 160 milhões

Sorteio acontece nesta terça-feira (3), em São Paulo.

Redação
03 de Março de 2026