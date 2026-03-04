Feira da Indústria Fiec recruta jovens para vagas de emprego em tecnologia

A Feira da Indústria Fiec irá realizar, na próxima segunda-feira (9), uma ação de recrutamento voltada à empregabilidade na área de tecnologia. Direto do Centro de Eventos do Ceará, o Recruiting Day contará com a participação de sete empresas, que estão com vagas de emprego abertas.

Os interessados poderão ter um primeiro contato com os representantes da área de recursos humanos das companhias. A proposta é possibilitar a troca direta entre candidatos e empresas, funcionando como etapa inicial dos processos seletivos, que poderão ter continuidade após o evento.

O Recruiting Day é destinado a jovens formados pelo Geração Tech, programa de formação em tecnologia, mas estará aberto a todos os visitantes da Feira da Indústria.

É possível se cadastrar gratuitamente no evento por meio deste link.

Segundo a Fiec, não há exigência de cadastro prévio nem de documentação específica. Os participantes devem apenas levar currículo atualizado, preferencialmente impresso, para apresentação aos recrutadores.

A ação é promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) em parceria com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

Recruiting Day

A iniciativa visa conectar empresas, profissionais e estudantes a oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional durante a programação da Feira da Indústria.

"O Recruiting Day antecipa o diálogo entre empresas e profissionais e permite que os processos de seleção tenham início a partir de uma conversa qualificada. O papel do IEL é estruturar essa aproximação, conectando demandas do setor produtivo a jovens que já passaram por processos de formação em tecnologia", destaca Dana Nunes, superintendente do IEL Ceará.

Sobre a Feira da Indústria Fiec

A Feira da Indústria Fieci acontece em 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará, e tem como tema "A indústria conectada ao seu dia a dia". O evento reúne 39 segmentos industriais em seis ilhas temáticas e tem programação voltada à integração, negócios e inovação.

O encontro conta com o patrocínio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Banco do Nordeste do Brasil, além do apoio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), instituições que contribuem para fortalecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento industrial, à inovação e à competitividade no Ceará.

Serviço

Feira da Indústria Fiec: "A indústria conectada ao seu dia a dia";

Data: 9 e 10 de março;

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz;

Inscrições gratuitas.