Feira da indústria cearense reúne 39 segmentos e lideranças empresariais; veja programação

Representantes de 39 segmentos industriais cearenses estarão reunidos em um encontro que projeta atrair um público de 80 mil visitantes ao longo de dois dias.

A iniciativa, sob o tema “A indústria conectada ao seu dia a dia”, tem como objetivo principal aproximar a sociedade do universo fabril, evidenciando como a produção tecnológica e industrial está conectada ao cotidiano da população.

A programação faz parte da Feira da Indústria Fiec, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará nos dias 9 e 10 de março, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Com inscrições gratuitas já disponíveis pelo site oficial, o evento busca impulsionar a competitividade das empresas locais e fortalecer o posicionamento do estado como um destino estratégico para investimentos.

Experiência imersiva e estrutura

A abertura do evento contará com um desfile-conceito assinado pelo estilista Ivanildo Nunes, que dialoga visualmente com os diversos setores presentes.

Além disso, o público poderá conferir a estreia de uma sala imersiva multissensorial com capacidade para mil pessoas, equipada com recursos integrados de luz, som, audiovisual e estímulos olfativos.

O espaço físico está organizado em seis ilhas temáticas:

Indústria Alimentícia;

Moda Produtiva;

Construção civil;

Indústria Mecânica,

Energia e Química;

Indústria da Impressão e Insumos;

Ilha Institucional.

Destaques da programação

O evento reúne lideranças empresariais e pensadores brasileiros para debater inovação, gestão e tendências de mercado.

Confira os principais horários:

9 de Março:

13h30: Palestra com Pedro Lima, presidente do Grupo 3corações, sobre gestão e desenvolvimento empresarial.

18h00: Debate com João Adibe, CEO da Cimed, focado em inovação e processos de reposicionamento de mercado.

20h00: Atrações musicais.

10 de Março:

17h00: Palestra com o historiador Leandro Karnal, abordando ética, comportamento e as transformações sociais contemporâneas.

20h00: Shows de encerramento com Fagner e Waldonys.

Para acessar a programação completa clique aqui.

Compromisso sustentável

Como parte das ações de sustentabilidade, a Fiec estabeleceu uma parceria com a Casa dos Ventos para neutralizar o impacto energético da feira.

Através do uso de certificados I-RECs, será garantido que todo o consumo de energia do evento venha de fontes renováveis, além da compensação das emissões de carbono geradas.

Serviço

Evento: Feira da Indústria Fiec

Data: 9 e 10 de março

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Inscrições: Gratuitas, pelo site