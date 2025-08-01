Diário do Nordeste
Arenusa Goulart Especialista em Marketing e Inovação. Escreve para executivos e empreendedores sobre como tecnologias emergentes transformam negócios.
Papel da IA nas grandes empresas

Opinião

Quem está no volante da sua estratégia de IA?

Considerar que a IA é, no fundo, somente software, é tão correto quanto considerar que seres humanos são, no fundo, somente células. É uma análise correta, porém míope

Arenusa Goulart 01 de Agosto de 2025
Imagem mostra executivo grisalho vendado segurando uma moeda

Opinião

Big Data e decisão estratégica: sua empresa está realmente data-driven?

Dashboards cheios, decisões vazias. Se sua empresa não sabe transformar dados em vantagem competitiva, está apenas acumulando informações inúteis

Arenusa Goulart 11 de Março de 2025
Imagem mostra homem de costas entre um mundo tecnológico e uma floresta

Opinião

Maturidade Digital: o que ninguém está te contando (mas que está afundando sua empresa)

A maturidade digital envolve a realização de diversos processos e não somente a adoção de novas tecnologias

Arenusa Goulart 26 de Fevereiro de 2025
Gestor analisa dados para tomada de decisão.

Opinião

Cultura Data-Driven: o jogo virou, CEO

Os números não mentem: quem decide com dados cresce mais, lucra mais e deixa os concorrentes no retrovisor. Você ainda confia no feeling?

Arenusa Goulart 18 de Fevereiro de 2025
Mulher branca cacheada conversa com robô branco

Opinião

CX: seu cliente não te odeia, mas também não te ama (e isso é pior)

Proporcionar uma experiência simples e eficiente de compra faz com que o cliente retorne ao seu negócio

Arenusa Goulart 12 de Fevereiro de 2025
Homem usa celular enquanto há um robô atrás dele

Opinião

IA-First: empresas que adotam Inteligência Artificial ganham espaço – e quem não adota?

No mercado, negócios de diferentes segmentos já começaram a implementar usos eficientes de IA no dia a dia

Arenusa Goulart 04 de Fevereiro de 2025
Mulher executiva sorri e olha para uma sala com gráficos ao fundo, como em uma reunião

Opinião

Digital-first: O primeiro passo para dominar o futuro dos negócios

Colocar o digital no centro da sua estratégia pode transformar resultados e preparar sua empresa para o futuro com IA

Arenusa Goulart 28 de Janeiro de 2025
Homem branco observa dados

Opinião

O que os líderes estão fazendo com IA que você ainda não faz?

Descubra como transformar dados comportamentais em insights que definem o futuro do seu negócio

Arenusa Goulart 21 de Janeiro de 2025
Imagem mostra uma ilustração de pessoas cercadas por cinco estrelas, simulando clientes e usuários

Opinião

CX 2025: as 7 principais tendências que você precisa conhecer

Descubra as estratégias essenciais para conquistar e fidelizar clientes em um mercado cada vez mais competitivo

Arenusa Goulart 08 de Janeiro de 2025

Opinião

Deixando dinheiro na mesa: como empresas capricham na vitrine e perdem nas vendas

Quem nunca pensou em ter um e-commerce?

Arenusa Goulart 15 de Outubro de 2024
Desenho de uma moça segurando sacolas de compra enquanto sorri

Opinião

Os 3 Cs para o sucesso do cliente em 2025

Coerência, Centralização e Customização são elementos essenciais para desenvolver grandes empresas

Arenusa Goulart 24 de Setembro de 2024
Ilustração de uma consumidora com diversos ícones ao redor, como de compras, ideias, objetos e conquistas

Opinião

Desbloqueando a lealdade do cliente por meio do mapeamento da Jornada

Um passo a passo para criar experiências memoráveis e cultivar relacionamentos duradouros

Arenusa Goulart 21 de Maio de 2024
Ilustração de uma cliente feliz, de cabelo azul, camisa amarela e saia lilás

Opinião

Dominando o sucesso do cliente na era digital: 7 princípios essenciais

Conheça estratégias para trabalhar o conceito do Customer Success no ambiente digital

Arenusa Goulart 07 de Maio de 2024
Imagem gráfica de pessoas conectadas no mundo digital

Opinião

De cliente a fã: o poder da Cultura CX e IFCX

Impulsione o crescimento do negócio com experiências do cliente excepcionais

Arenusa Goulart 30 de Abril de 2024
Médica negra de cabelo amarrado observa imagens tecnológicas em uma espécie de holograma

Opinião

Inovação e IA na Saúde: transformações do setor crescem com velocidade e demandam cuidados

Com os avanços dos algoritmos de inteligência artificial, diagnósticos mais precisos e informações personalizadas começam a se tornar realidade

Arenusa Goulart 05 de Março de 2024
Imagem de um jogo virtual no qual vários personagens estão em funções de trabalho numa empresa de desenvolvimento. Eles são pequenos

Opinião

O seu próximo concorrente não será humano

Em um mercado cada vez mais impactado pelas IAs, as experiências humanas são diferenciais que as empresas precisam levar para os clientes

Arenusa Goulart 11 de Outubro de 2023
Imagem conceitual de uma pessoa segurando um celular, com close na mãe, enquanto aparece AI, de Inteligência Artificial, no centro da imagem.

Opinião

IA de varejo: como chegamos ao ponto de inflexão e por que isso revoluciona o mercado

Nas empresas, a adoção de Inteligência Artificial tornou-se inescapável. Descubra o que impulsionou essa revolução silenciosa e como líderes visionários se adaptam

Arenusa Goulart 13 de Setembro de 2023
imagem conceitual com 2 mãos, uma humana, à esquerda e uma robótica, à direita. Estão separadas por um circulo que contém os conceitos de

Opinião

Transformação Digital 2.0: entendendo a maior oportunidade de negócios desde a criação da internet

Imagine sua empresa, conectada 24/7, para além de qualquer fronteira, com sistemas cada vez mais automaticamente adaptáveis. Seja bem-vindo a uma nova era dos negócios

Arenusa Goulart 23 de Agosto de 2023