Cultura Data-Driven: o jogo virou, CEO

O que fazer?

Democratize o acesso a informações estratégicas. Se um gerente de marketing, vendas ou operações não consegue visualizar facilmente os dados que impactam seu trabalho, sua empresa ainda não é data-driven.

Escolha um indicador chave para monitorar e agir sobre ele. Se for o primeiro passo, foque no que afeta diretamente o resultado do negócio. Um KPI forte, analisado e ajustado semanalmente, é mais útil do que 20 métricas sem aplicação prática.