Deixando dinheiro na mesa: como empresas capricham na vitrine e perdem nas vendas

Imagine que você, depois de muito sonhar, lançou sua primeira loja de roupas no Instagram. Após meses de dedicação, postagem de fotos lindas e muita interação com suas seguidoras, você, finalmente, nota um aumento nas vendas. As clientes adoram a interface linda do seu site, a interatividade e o processo de checkout é rápido. Você finalmente consegue respirar de novo quando, do nada, as devoluções aumentam e surgem comentários negativos: “As roupas não caem bem”, “A qualidade é ruim”.