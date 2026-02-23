Diário do Nordeste
Fortaleza tem 3 dos 10 shoppings do NE com mais lojas; veja lista

Os destaques cearenses na região são Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Victor Ximenes
Legenda: Shopping RioMar Recife lidera o ranking com 502 lojas.
Foto: Divulgação/JCPM.

Com 110 shopping centers em operação em 2025 e cerca de 23,4 mil lojas, o Nordeste é a região brasileira com a maior média de lojas por empreendimento, segundo dados do Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O relatório inclui informações sobre os associados à entidade.

A região tem, em média, 213 lojas por shopping center — maior do que a média nacional de 190 lojas por estabelecimento. Em segundo lugar está a região Norte, que conta com mais de 6,3 mil lojas distribuídas em 32 shoppings.

O documento destaca que, atualmente, os shopping centers ganharam novas funções no dia a dia dos consumidores e deixaram de ser apenas um local para fazer compras. Esses empreendimentos tornaram-se verdadeiros “hubs de conveniência”, com múltiplos serviços e produtos em um só lugar.

Os dados da Abrasce mostram uma evolução no mix de lojas nos últimos quatro anos, com mais espaço para alimentação, lazer e convivência.

Com base nas fichas individuais presentes no Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, o Diário do Nordeste criou o ranking dos shoppings do Nordeste com mais lojas.

Em primeiro lugar aparece o shopping RioMar Recife, na capital pernambucana, que se destaca com um total de 502 lojas em cinco pisos. Segundo as informações fornecidas pelo estabelecimento à Abrasce, 18 delas são megalojas; 22 são lojas âncora; 59 são de conveniência e serviços; 64 são de alimentação e 86 são quiosques.

Na lista dos 10 shoppings com mais lojas, três são do Ceará. Em terceiro lugar no Nordeste e primeiro no Estado, o Iguatemi Bosque tem 432 lojas. Em 8º e 10º lugares na região aparecem, respectivamente, o RioMar Shopping Fortaleza (379 lojas) e o RioMar Kennedy (306 lojas). Veja a lista completa abaixo.

Fachada do shopping Iguatemi Bosque.
Legenda: No Ceará, o Iguatemi Bosque é o empreendimento com o maior número de lojas.
Foto: Divulgação/Iguatemi Bosque.

Ranking dos 10 shopping centers do Nordeste com mais lojas

  1. RioMar Recife (Recife, PE): 502 lojas
  2. Shopping Recife (Recife, PE): 450 lojas
  3. Iguatemi Bosque (Fortaleza, CE): 432 lojas
  4. Salvador Shopping (Salvador, BA): 429 lojas
  5. Teresina Shopping (Teresina, PI): 426 lojas
  6. Shopping da Bahia (Salvador, BA): 415 lojas
  7. Shopping Patteo Olinda (Olinda, PE): 410 lojas
  8. RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza, CE): 379 lojas
  9. Shopping Barra (Salvador, BA): 315 lojas
  10. RioMar Kennedy (Fortaleza, CE): 306 lojas

Logo após esse ranking, destacam-se outros empreendimentos de grande porte como Caruaru Shopping (Caruaru, PE), com 300 lojas, e Midway Mall (Natal, RN), com 286 lojas.

Também se destacam o Manaíra Shopping (João Pessoa, PB), com 262 lojas; o Maceió Shopping (Maceió, AL), com 250 lojas, e o Shopping Tacaruna (Recife, PE), com 245 lojas.

Veja abaixo a ficha técnica dos 10 shoppings presentes no ranking.

RioMar Recife (Recife, PE)

  • Data de Inauguração: 30/10/2012
  • ABL: 103.000,00 m²
  • Área Construída: 295.000,00 m²
  • Total de Lojas: 502
  • Estacionamento: 6.200 vagas 

Shopping Recife (Recife, PE)

  • Data de Inauguração: 07/10/1980
  • ABL: 78.299,52 m²
  • Área Construída: 176.047,64 m²
  • Total de Lojas: 450
  • Estacionamento: 5.000 vagas

Iguatemi Bosque (Fortaleza, CE)

  • Data de Inauguração: 02/04/1982
  • ABL: 93.000,00 m²
  • Área Construída: 254.783,87 m²
  • Total de Lojas: 432
  • Estacionamento: 6.500 vagas

Salvador Shopping (Salvador, BA)

  • Data de Inauguração: 22/05/2007
  • ABL: 90.441,55 m²
  • Área Construída: 299.252,00 m²
  • Total de Lojas: 429
  • Estacionamento: 5.274 vagas

Teresina Shopping (Teresina, PI)

  • Data de Inauguração: 27/04/1997
  • ABL: 61.319,00 m²
  • Área Construída: 118.985,82 m²
  • Total de Lojas: 426
  • Estacionamento: 3.344 vagas

Shopping da Bahia (Salvador, BA)

  • Data de Inauguração: 05/12/1975
  • ABL: 71.036,98 m²
  • Área Construída: 163.216,08 m²
  • Total de Lojas: 415
  • Estacionamento: 3.039 vagas

Shopping Patteo Olinda (Olinda, PE)

  • Data de Inauguração: 24/04/2018
  • ABL: 51.481,19 m²
  • Área Construída: 137.408,45 m²
  • Total de Lojas: 410
  • Estacionamento: 2.300 vagas

RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza, CE)

  • Data de Inauguração: 29/10/2014
  • ABL: 97.000,00 m²
  • Área Construída: 114.000,00 m²
  • Total de Lojas: 379
  • Estacionamento: 6.670 vagas

Shopping Barra (Salvador, BA)

  • Data de Inauguração: 16/11/1987
  • ABL: 51.929,83 m²
  • Área Construída: 141.412,69 m²
  • Total de Lojas: 315
  • Estacionamento: 3.000 vagas

RioMar Kennedy (Fortaleza, CE)

  • Data de Inauguração: 26/10/2016
  • ABL: 52.000,00 m²
  • Área Construída: 159.396,00 m²
  • Total de Lojas: 306
  • Estacionamento: 3.200 vagas