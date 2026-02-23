Fortaleza tem 3 dos 10 shoppings do NE com mais lojas; veja lista
Os destaques cearenses na região são Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.
Com 110 shopping centers em operação em 2025 e cerca de 23,4 mil lojas, o Nordeste é a região brasileira com a maior média de lojas por empreendimento, segundo dados do Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O relatório inclui informações sobre os associados à entidade.
A região tem, em média, 213 lojas por shopping center — maior do que a média nacional de 190 lojas por estabelecimento. Em segundo lugar está a região Norte, que conta com mais de 6,3 mil lojas distribuídas em 32 shoppings.
O documento destaca que, atualmente, os shopping centers ganharam novas funções no dia a dia dos consumidores e deixaram de ser apenas um local para fazer compras. Esses empreendimentos tornaram-se verdadeiros “hubs de conveniência”, com múltiplos serviços e produtos em um só lugar.
Os dados da Abrasce mostram uma evolução no mix de lojas nos últimos quatro anos, com mais espaço para alimentação, lazer e convivência.
Com base nas fichas individuais presentes no Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, o Diário do Nordeste criou o ranking dos shoppings do Nordeste com mais lojas.
Em primeiro lugar aparece o shopping RioMar Recife, na capital pernambucana, que se destaca com um total de 502 lojas em cinco pisos. Segundo as informações fornecidas pelo estabelecimento à Abrasce, 18 delas são megalojas; 22 são lojas âncora; 59 são de conveniência e serviços; 64 são de alimentação e 86 são quiosques.
Na lista dos 10 shoppings com mais lojas, três são do Ceará. Em terceiro lugar no Nordeste e primeiro no Estado, o Iguatemi Bosque tem 432 lojas. Em 8º e 10º lugares na região aparecem, respectivamente, o RioMar Shopping Fortaleza (379 lojas) e o RioMar Kennedy (306 lojas). Veja a lista completa abaixo.
Ranking dos 10 shopping centers do Nordeste com mais lojas
- RioMar Recife (Recife, PE): 502 lojas
- Shopping Recife (Recife, PE): 450 lojas
- Iguatemi Bosque (Fortaleza, CE): 432 lojas
- Salvador Shopping (Salvador, BA): 429 lojas
- Teresina Shopping (Teresina, PI): 426 lojas
- Shopping da Bahia (Salvador, BA): 415 lojas
- Shopping Patteo Olinda (Olinda, PE): 410 lojas
- RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza, CE): 379 lojas
- Shopping Barra (Salvador, BA): 315 lojas
- RioMar Kennedy (Fortaleza, CE): 306 lojas
Logo após esse ranking, destacam-se outros empreendimentos de grande porte como Caruaru Shopping (Caruaru, PE), com 300 lojas, e Midway Mall (Natal, RN), com 286 lojas.
Também se destacam o Manaíra Shopping (João Pessoa, PB), com 262 lojas; o Maceió Shopping (Maceió, AL), com 250 lojas, e o Shopping Tacaruna (Recife, PE), com 245 lojas.
Veja também
Veja abaixo a ficha técnica dos 10 shoppings presentes no ranking.
RioMar Recife (Recife, PE)
- Data de Inauguração: 30/10/2012
- ABL: 103.000,00 m²
- Área Construída: 295.000,00 m²
- Total de Lojas: 502
- Estacionamento: 6.200 vagas
Shopping Recife (Recife, PE)
- Data de Inauguração: 07/10/1980
- ABL: 78.299,52 m²
- Área Construída: 176.047,64 m²
- Total de Lojas: 450
- Estacionamento: 5.000 vagas
Iguatemi Bosque (Fortaleza, CE)
- Data de Inauguração: 02/04/1982
- ABL: 93.000,00 m²
- Área Construída: 254.783,87 m²
- Total de Lojas: 432
- Estacionamento: 6.500 vagas
Salvador Shopping (Salvador, BA)
- Data de Inauguração: 22/05/2007
- ABL: 90.441,55 m²
- Área Construída: 299.252,00 m²
- Total de Lojas: 429
- Estacionamento: 5.274 vagas
Teresina Shopping (Teresina, PI)
- Data de Inauguração: 27/04/1997
- ABL: 61.319,00 m²
- Área Construída: 118.985,82 m²
- Total de Lojas: 426
- Estacionamento: 3.344 vagas
Shopping da Bahia (Salvador, BA)
- Data de Inauguração: 05/12/1975
- ABL: 71.036,98 m²
- Área Construída: 163.216,08 m²
- Total de Lojas: 415
- Estacionamento: 3.039 vagas
Shopping Patteo Olinda (Olinda, PE)
- Data de Inauguração: 24/04/2018
- ABL: 51.481,19 m²
- Área Construída: 137.408,45 m²
- Total de Lojas: 410
- Estacionamento: 2.300 vagas
RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza, CE)
- Data de Inauguração: 29/10/2014
- ABL: 97.000,00 m²
- Área Construída: 114.000,00 m²
- Total de Lojas: 379
- Estacionamento: 6.670 vagas
Shopping Barra (Salvador, BA)
- Data de Inauguração: 16/11/1987
- ABL: 51.929,83 m²
- Área Construída: 141.412,69 m²
- Total de Lojas: 315
- Estacionamento: 3.000 vagas
RioMar Kennedy (Fortaleza, CE)
- Data de Inauguração: 26/10/2016
- ABL: 52.000,00 m²
- Área Construída: 159.396,00 m²
- Total de Lojas: 306
- Estacionamento: 3.200 vagas