Fortaleza tem 3 dos 10 shoppings do NE com mais lojas; veja lista

Com 110 shopping centers em operação em 2025 e cerca de 23,4 mil lojas, o Nordeste é a região brasileira com a maior média de lojas por empreendimento, segundo dados do Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O relatório inclui informações sobre os associados à entidade.

A região tem, em média, 213 lojas por shopping center — maior do que a média nacional de 190 lojas por estabelecimento. Em segundo lugar está a região Norte, que conta com mais de 6,3 mil lojas distribuídas em 32 shoppings.

O documento destaca que, atualmente, os shopping centers ganharam novas funções no dia a dia dos consumidores e deixaram de ser apenas um local para fazer compras. Esses empreendimentos tornaram-se verdadeiros “hubs de conveniência”, com múltiplos serviços e produtos em um só lugar.

Os dados da Abrasce mostram uma evolução no mix de lojas nos últimos quatro anos, com mais espaço para alimentação, lazer e convivência.

Com base nas fichas individuais presentes no Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, o Diário do Nordeste criou o ranking dos shoppings do Nordeste com mais lojas.

Em primeiro lugar aparece o shopping RioMar Recife, na capital pernambucana, que se destaca com um total de 502 lojas em cinco pisos. Segundo as informações fornecidas pelo estabelecimento à Abrasce, 18 delas são megalojas; 22 são lojas âncora; 59 são de conveniência e serviços; 64 são de alimentação e 86 são quiosques.

Na lista dos 10 shoppings com mais lojas, três são do Ceará. Em terceiro lugar no Nordeste e primeiro no Estado, o Iguatemi Bosque tem 432 lojas. Em 8º e 10º lugares na região aparecem, respectivamente, o RioMar Shopping Fortaleza (379 lojas) e o RioMar Kennedy (306 lojas). Veja a lista completa abaixo.

Ranking dos 10 shopping centers do Nordeste com mais lojas

RioMar Recife (Recife, PE): 502 lojas Shopping Recife (Recife, PE): 450 lojas Iguatemi Bosque (Fortaleza, CE): 432 lojas Salvador Shopping (Salvador, BA): 429 lojas Teresina Shopping (Teresina, PI): 426 lojas Shopping da Bahia (Salvador, BA): 415 lojas Shopping Patteo Olinda (Olinda, PE): 410 lojas RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza, CE): 379 lojas Shopping Barra (Salvador, BA): 315 lojas RioMar Kennedy (Fortaleza, CE): 306 lojas

Logo após esse ranking, destacam-se outros empreendimentos de grande porte como Caruaru Shopping (Caruaru, PE), com 300 lojas, e Midway Mall (Natal, RN), com 286 lojas.

Também se destacam o Manaíra Shopping (João Pessoa, PB), com 262 lojas; o Maceió Shopping (Maceió, AL), com 250 lojas, e o Shopping Tacaruna (Recife, PE), com 245 lojas.

RioMar Recife (Recife, PE)

Data de Inauguração: 30/10/2012

ABL: 103.000,00 m²

Área Construída: 295.000,00 m²

Total de Lojas: 502

Estacionamento: 6.200 vagas

Shopping Recife (Recife, PE)

Data de Inauguração: 07/10/1980

ABL: 78.299,52 m²

Área Construída: 176.047,64 m²

Total de Lojas: 450

Estacionamento: 5.000 vagas

Iguatemi Bosque (Fortaleza, CE)

Data de Inauguração: 02/04/1982

ABL: 93.000,00 m²

Área Construída: 254.783,87 m²

Total de Lojas: 432

Estacionamento: 6.500 vagas

Salvador Shopping (Salvador, BA)

Data de Inauguração: 22/05/2007

ABL: 90.441,55 m²

Área Construída: 299.252,00 m²

Total de Lojas: 429

Estacionamento: 5.274 vagas

Teresina Shopping (Teresina, PI)

Data de Inauguração: 27/04/1997

ABL: 61.319,00 m²

Área Construída: 118.985,82 m²

Total de Lojas: 426

Estacionamento: 3.344 vagas

Shopping da Bahia (Salvador, BA)

Data de Inauguração: 05/12/1975

ABL: 71.036,98 m²

Área Construída: 163.216,08 m²

Total de Lojas: 415

Estacionamento: 3.039 vagas

Shopping Patteo Olinda (Olinda, PE)

Data de Inauguração: 24/04/2018

ABL: 51.481,19 m²

Área Construída: 137.408,45 m²

Total de Lojas: 410

Estacionamento: 2.300 vagas

RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza, CE)

Data de Inauguração: 29/10/2014

ABL: 97.000,00 m²

Área Construída: 114.000,00 m²

Total de Lojas: 379

Estacionamento: 6.670 vagas

Shopping Barra (Salvador, BA)

Data de Inauguração: 16/11/1987

ABL: 51.929,83 m²

Área Construída: 141.412,69 m²

Total de Lojas: 315

Estacionamento: 3.000 vagas

RioMar Kennedy (Fortaleza, CE)