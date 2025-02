Ranking dos 10 maiores shoppings do NE tem dois de Fortaleza; veja lista

O Nordeste atingiu a marca de 109 shopping centers em operação, segundo dados do Censo Brasileiro de Shopping Centers 2024/2025, elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

A região se destaca nacionalmente por possuir a maior proporção de shoppings considerados "mega", de maior porte. Quase 10% dos empreendimentos nordestinos estão incluídos nessa categoria, percentual que não é atingido em nenhuma das demais macrorregiões.

Com base nos dados do Censo, esta Coluna formulou o ranking dos maiores shoppings do Nordeste, considerando como indicador principal a Área Bruta Locável (ABL), que é o espaço dedicado às lojas, restaurantes e quiosques.

No topo da lista, está o RioMar Shopping Recife, com 103 mil metros quadrados de ABL. O mall pernambucano possui 10 mil m² a mais de área locável que os segundos colocados, Iguatemi Bosque e Riomar Fortaleza, que aparecem empatados neste quesito.

O rol dos 10 maiores da região tem ainda dois empreendimentos localizados em Salvador., um em João Pessoa, um em Teresina, um em Natal e mais dois de Pernambuco. Veja lista abaixo.

Ranking dos 10 maiores shopping centers do NE

RioMar Shopping Recife (Recife, PE) – 103.000 m² Iguatemi Bosque (Fortaleza, CE) – 93.000 m² RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza, CE) – 93.000 m² Salvador Shopping (Salvador, BA) – 90.000 m² Manaíra Shopping (João Pessoa, PB) – 87.000 m² Caruaru Shopping (Caruaru, PE) – 81.000 m² Shopping Recife (Recife, PE) – 75.382,52 m² Shopping da Bahia (Salvador, BA) – 71.036,98 m² Midway Mall (Natal, RN) – 67.796,00 m² Teresina Shopping (Teresina, PI) – 61.318,81 m²

Veja abaixo a ficha técnica dos shoppings. Fonte: Censo 2024/2025 da Abrasce.

1. RioMar Shopping Recife (Recife, PE)

Data de inauguração: 30/10/2012

30/10/2012 ABL: 103.000 m²

103.000 m² Área construída: 295.000 m²

295.000 m² Total de lojas: 497

497 Estacionamento: 6.200 vagas

2. Iguatemi Bosque (Fortaleza, CE)

ABL: 93.000 m²

93.000 m² Área construída: 254.783,87 m²

254.783,87 m² Estacionamento: 6.500 vagas​

2. RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza, CE)

Data de inauguração: 29/10/2014

29/10/2014 ABL: 93.000 m²

93.000 m² Área construída: 114.000 m²

114.000 m² Total de lojas: 410

410 Estacionamento: 6.670 vagas​

4. Salvador Shopping (Salvador, BA)

Data de inauguração: 22/05/2007

22/05/2007 ABL: 89.969,77 m²

89.969,77 m² Área construída: 299.252 m²

299.252 m² Total de lojas: 427

427 Estacionamento: 5.462 vagas​

5. Manaíra Shopping (João Pessoa, PB)

ABL: 87.000 m²​

6. Caruaru Shopping (Caruaru, PE)

ABL: 81.000 m²​

7. Shopping Recife (Recife, PE)

ABL: 75.382,52 m²​

8. Shopping da Bahia (Salvador, BA)

Data de inauguração: 05/12/1975

05/12/1975 ABL: 71.036,98 m²

71.036,98 m² Área construída: 163.216,08 m²

163.216,08 m² Total de lojas: 415

415 Estacionamento: 3.039 vagas​

9. Midway Mall (Natal, RN)

ABL: 67.796,00 m²​

10. Teresina Shopping (Teresina, PI)