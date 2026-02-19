Empresários de energia solar se unem e lançam Frente Cearense de Geração Distribuída

O segmento de energia solar no Ceará intensifica suas articulações com o lançamento oficial da Frente Cearense de Geração Distribuída (FCEGD), marcado para 23 de fevereiro, em Fortaleza, em evento fechado.

Em atuação desde 2025, a frente foi criada para representar institucionalmente os pequenos e médios produtores, com foco em posicionar o ecossistema local sobre decisões políticas e regulatórias que impactam o segmento.

O que é e qual o papel da entidade

A entidade atua como braço regional do Movimento Solar Livre, organização com presença em Brasília e diálogo com órgãos decisórios do setor elétrico. Enquanto o movimento concentra sua atuação no plano federal, a FCEGD passa a organizar a mobilização regional e o relacionamento institucional no Ceará.

Entre as pautas estratégicas, estão discussões relacionadas a temas regulatórios, considerados centrais para garantir previsibilidade e segurança jurídica a integradores e consumidores.

A programação do lançamento inclui palestras e debates voltados para temas regulatórios e estratégicos que devem impactar a geração distribuída e o mercado de energia solar em 2026.

As palestras ficarão a cargo de Hewerton Martins, líder do Movimento Solar Livre, Lucas Melo, presidente da FCEGD e Mário Viana, que compõe a direção da FCEGD. Também está prevista a entrega de uma comenda.