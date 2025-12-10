Energia solar: Frente Cearense da GD dá posse a diretores; veja nomes
Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:11)
Criada neste ano, a Frente Cearense de Geração Distribuída (FCEGD) deu posse a sua primeira diretoria para o biênio 2026/2027.
Alinhado às demandas do Movimento Solar Livre, com presença em 25 estados, o grupo defende pautas de integradores e pequenos consumidores da energia solar.
Segundo o presidente Lucas Melo, os pilares contemplam novas iniciativas voltadas ao pequeno integrador, programas de apoio técnico e regulatório, além de projetos destinados a ampliar o acesso do consumidor à geração distribuída.
Veja composição da diretoria
- Lucas Melo - Presidente
- Renato Nobre - Vice-Presidente
- Yuri Frota - Diretor de Adm. e Finanças
- Mário Viana - Diretor de Inovação
- Thyenna Moreira - Diretora de Comunicação
- Venício Soares - Diretor de Estudos e Pesquisa
- Erik Távora - Diretor de Regionais
- Everton Gurgel - Conselheiro Jurídico