Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Energia solar: Frente Cearense da GD dá posse a diretores; veja nomes

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:11)
Victor Ximenes
Legenda: Diretoria foi formalizada na terça-feira (9)
Foto: Divulgação

Criada neste ano, a Frente Cearense de Geração Distribuída (FCEGD) deu posse a sua primeira diretoria para o biênio 2026/2027. 

Alinhado às demandas do Movimento Solar Livre, com presença em 25 estados, o grupo defende pautas de integradores e pequenos consumidores da energia solar. 

Segundo o presidente Lucas Melo, os pilares contemplam novas iniciativas voltadas ao pequeno integrador, programas de apoio técnico e regulatório, além de projetos destinados a ampliar o acesso do consumidor à geração distribuída.

Veja composição da diretoria

  • Lucas Melo - Presidente
  • Renato Nobre - Vice-Presidente 
  • Yuri Frota - Diretor de Adm. e Finanças
  • Mário Viana - Diretor de Inovação
  • Thyenna Moreira - Diretora de Comunicação
  • Venício Soares - Diretor de Estudos e Pesquisa
  • Erik Távora - Diretor de Regionais
  • Everton Gurgel - Conselheiro Jurídico 