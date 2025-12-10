Energia solar: Frente Cearense da GD dá posse a diretores; veja nomes

Criada neste ano, a Frente Cearense de Geração Distribuída (FCEGD) deu posse a sua primeira diretoria para o biênio 2026/2027.

Alinhado às demandas do Movimento Solar Livre, com presença em 25 estados, o grupo defende pautas de integradores e pequenos consumidores da energia solar.

Segundo o presidente Lucas Melo, os pilares contemplam novas iniciativas voltadas ao pequeno integrador, programas de apoio técnico e regulatório, além de projetos destinados a ampliar o acesso do consumidor à geração distribuída.

Veja composição da diretoria