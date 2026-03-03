Proposta prevê mudanças nas faixas de renda do Minha Casa, Minha Vida

O Ministério das Cidades encaminhou uma proposta, nesta terça-feira (3), para o grupo técnico do Conselho Curador do FGTS. Com ela, o governo busca ampliar o acesso à moradia no programa Minha Casa, Minha Vida, com mudanças nas faixas de renda. Conforme o Globo, a medida contempla principalmente as famílias da classe média.

Isso porque inclui o aumento da renda na faixa 4, saindo de R$ 12 mil para R$ 13 mil. O teto do valor do imóvel pode subir de R$ 500 mil para R$ 600 mil. Já na faixa 3, o teto pode subir de R$ 350 mil para R$ 400 mil.

A medida ainda prevê um reajuste na renda das famílias em todas as faixas.

Confira reajuste na renda das famílias

Faixa Renda valor atual Proposta de novo valor Faixa 1 R$ 2.850 R$ 3.200 Faixa 2 R$ 4,7 mil R$ 5 mil Faixa 3 R$ 8,6 mil R$ 9,6 mil Faixa 4 R$ 12 mil R$ 13 mil

Ainda segundo o Globo, a mudança dos valores é um pleito do setor da construção civil. A nova tabela para cada faixa, sugerida pelo Ministério das Cidades, considerou a quantidade de salários mínimos.

No entanto, a proposta enviada ao grupo técnico de FGTS não incluiu cálculos de impacto no orçamento do Fundo de 2026. Por isso, os técnicos devem discutir a viabilidade da medida na próxima semana.

Caso a proposta passe pelo grupo técnico, a medida ainda deverá passar pelo aval do Conselho Curador.

Quem ganha R$ 1500 ou R$ 3 mil consegue financiar um imóvel?

O subsídio do programa Minha Casa, Minha Vida considera diferentes faixas de renda. Assim, o benefício é distribuído de acordo com as faixas, buscando facilitar o processo de aquisição de uma casa própria. O benefício foca em ajudar principalmente pessoas com rendas menores no financiamento.

Assim, pessoas que recebem R$ 1,5 mil podem ser contempladas pelos subsídios da faixa 1, enquanto as que recebem R$ 3 mil são atualmente contempladas na faixa 2.