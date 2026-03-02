Inep lança sistema para certificado do Ensino Médio pelo Enem; veja passo a passo

Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) agora podem solicitar o certificado do Ensino Médio por meio do novo sistema lançado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (2).

A nova ferramenta digital, em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), permite que os alunos habilitados no Enem 2025 obtenham o documento de forma mais rápida e online. (Veja o passo a passo abaixo)

Para ter acesso ao sistema de certificação do Ensino Médio, é preciso cumprir alguns requisitos como:

Ter mais de 18 anos;

Ter alcançado, no mínimo, 450 pontos em todas as áreas do conhecimento do Enem (Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática);

Ter obtido, pelo menos, 500 pontos na redação.

Segundo o Inep, a certificação trata-se de um comprovante que atesta a conclusão da educação básica, essencial para ingressar no ensino superior, realizar concursos públicos, comprovar escolaridade em empregos, entre outros procedimentos.

Veja o passo a passo

Entre neste site e clique em “Entrar com Gov.br”; Ao ser direcionado à página do Gov.br, preencha os campos com os seus dados; Logo em seguida, no site principal, você deve confirmar todos os dados. Atualize o que for necessário e clique em “Salvar”; No menu à esquerda, clique no campo “Ajuda” para saber se você está apto a receber o certificado; Caso seja elegível, poderá pedir o certificado clicando em “Solicitar Certificado”; Após isso, a solicitação será registrada pela instituição e o certificado será fornecido em alguns minutos; No menu, clique em “Certificado” e tenha acesso ao documento. Você poderá baixar o arquivo em PDF clicando em “Baixar PDF”; Ao final, a validação do certificado será a partir da leitura do QR Code na tela.

Em 2025, o ministro da educação, Camilo Santana, havia confirmado que a nota da prova do Enem voltaria a valer como certificado para os estudantes que não concluíram o nível médio na idade prevista.