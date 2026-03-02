Enquete BBB 26: parcial indica quem deve ir para o Quarto Secreto do Paredão Falso
Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputam a preferência do público.
Alberto Cowboy deve ser o escolhido para ir ao Quarto Secreto no primeiro Paredão Falso do BBB 26. É o que aponta a primeira parcial da enquete do Diário do Nordeste.
O empresário aparece com 10.768 votos (53,5%). Em seguida, está Breno com 8.355 votos (41,5%). Por fim, Jornada é a última favorita, com 986 votos (4,9%).
Até o fim da manhã desta terça-feira (2), a enquete já registrou 20.109 votos de leitores.
É válido mencionar que essa votação, no entanto, apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado na noite de terça-feira (3), pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Vote na enquete:
Formação do Paredão Falso
Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.
Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta. Marciele venceu e escapou da berlinda.
A Casa votou da seguinte forma:
- Chaiany: Marciele
- Leandro: Marciele
- Marciele: Breno
- Juliano: Marciele
- Jordana: Breno
- Babu: Marciele
- Cowboy: Breno
- Solange: Marciele
- Gabriela: Breno
- Ana Paula: Babu
- Breno: Marciele
- Milena: Babu