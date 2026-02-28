Breno indica Cowboy ao paredão no BBB 26, e deixa o posto de 'exilado'
Indicação foi consequência da dinâmica do "exilado" da semana.
Alberto Cowboy foi indicado ao paredão por Breno neste sábado (28) no Big Brother Brasil (BBB) 26. Breno pôde realizar a indicação pois sobrou durante uma dinâmica de grupos, e se tornou o "exilado", tendo que dormir fora da casa, sem acesso a nenhum cômodo, a não ser o banheiro.
O "exilado" ganharia o poder de emparedar um participante, segundo anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Como consequência, o emparedado, Alberto, vira o novo exilado e substitui Breno.
Cowboy ainda terá a chance de escapar da berlinda no Bate e Volta, após a formação de paredão deste domingo (1º). O paredão desta semana, inclusive, é falso, e o público não vai votar para eliminar, e sim para mandar um brother ou sister ao Quarto Secreto.
Veja também
Como foi escolhido o Exilado?
A dinâmica que excluiu Breno primeiro ocorreu após a líder Samira sortear Jordana e Cowboy. Os dois tiveram de escolher pessoas para entrar em seus "grupos". O último que sobrou foi Breno.
ESCOLHIDOS POR JORDANA:
- Ana Paula
- Jonas
- Solange
- Gabriela
- Juliano
ESCOLHIDOS POR COWBOY:
- Marciele
- Babu
- Milena
- Boneco
- Chaiany