Festa no BBB 26 tem beijo de Jonas e Marciele, selinho entre sisters e show de Dilsinho

Teve pagode, teve dança, teve beijo. A festa no BBB 26 da madrugada deste sábado (28) protagonizou várias cenas entre os confinados. O beijo de Jonas Sulzbach e Marciele foi uma delas, o primeiro da dupla.

Ao som de "I Gotta Felling", sucesso do grupo Black Eyes Peas, os dois estão na pista de dança cantando. Quando a canção termina, Jonas abraça a dançarina e, então, eles se beijam.

Na sequência, os dois dividem a bebida e Jonas elogia o beijo da sister. "Beijo gostoso", diz, entre risos.

Jonas já havia trocado beijos com outra sister, Maxiane, nesta edição. Após a saída dela, ele fica com a amiga, Marciele, e repete o triângulo amoroso que viveu na edição do BBB12.

Na mesma noite, Marciele também trocou um selinho com Jordana. Em certo momento, elas fazem um coração com as mãos e, então, demonstram o carinho.

Show de Dilsinho

O instante entre Jordana e Marciele aconteceu durante show de Dilsinho, dono do hit "Péssimo Negócio".

Legenda: Selinho de Marciele e Jordana aconteceu durante show de Dilsinho. Foto: Reprodução/TV Globo.

O pagodeiro abriu a apresentação com "Diferentão", até embalar a todos com o maior sucesso da carreira.

Os brothers fizeram coro, levantaram as mãos e se emocionaram ao som da canção.