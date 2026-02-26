Samira vence prova e é sétima líder do BBB 26
Participante venceu a última etapa da prova.
Samira é a nova líder do Big Brother Brasil (BBB) 26. A noite desta quinta-feira (26) no reality foi de uma disputa acirrada entre os sete classificados para a última etapa.
A prova do líder contou com duas etapas, sendo a última realizada durante o programa ao vivo.
A última etapa da prova foi disputada por Solange Couto, Samira, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco.
COMO FOI A PROVA
A prova teve início ainda nessa tarde, constituída em sete duelos. Cada participante sorteado pelo atual Líder, Jonas Sulzbach, escolheu outro para duelar. Esta etapa teve caráter classificatório para a fase final, que será transmitida durante o programa ao vivo, à noite.
Em cada duelo, os participantes precisavam, primeiro, duelar por uma bolinha extra. Ganhava quem apertasse primeiro o botão e respondesse corretamente à pergunta. Se a resposta fosse errada, a chance a mais iria para o segundo competidor.
SEGUNDA ETAPA
A segunda etapa começou com Solange. Os participantes precisavam jogar bolas em uma rampa, e marcar pontos que estavam sinalizados em uma roleta giratória.
- Solange Couto: 25 pontos
- Samira: 110 pontos
- Milena: 40 pontos
- Breno: 50 pontos
- Babu Santana: 60 pontos
- Jonas Sulzbach: 95 pontos
- Leandro Boneco: 90 pontos