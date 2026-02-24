Laninha Show é diagnosticada com tumor de 3,5 cm em rim e passa por cirurgia

A cantora de forró Laninha Show revelou nesta terça-feira (24) que foi diagnosticada com um nódulo de 3,5 centímetros no rim direito e precisou passar por cirurgia robótica para retirada do tumor.

Em entrevista à coluna, a artista revelou que ficou internada entre sábado (21) e segunda-feira (23), recebendo alta hospitalar às 10h. Laninha afirmou que não apresentava sintomas de nenhuma doença e que há cerca de quatro anos não realizava exames de imagem nos rins. Ela destacou que o tumor foi identificado em estágio inicial.

Veja também É Hit João Gomes interrompe show para homenagear cientista Tatiana Sampaio em camarote na Sapucaí João Lima Neto Katia Cilene e Aduílio Mendes engatam projeto como dupla de forró e articulam DVD

Segundo relato da artista, o diagnóstico foi descoberto no dia 2 de fevereiro, durante exames pré-operatórios para uma cirurgia plástica. A cantora afirmou que inicialmente realizaria apenas uma ultrassonografia subabdominal, mas, por orientação de um cardiologista decidiu ampliar os exames para uma avaliação abdominal total, incluindo a tireoide.

Cantora iria realizar uma abdominoplastia com lipoaspiração

A cantora afirmou que não sentia nenhum sintoma e que há algum tempo não realizava ultrassonografia por não apresentar queixas relacionadas aos rins. Segundo ela, os exames foram motivados exclusivamente pela preparação para uma cirurgia plástica.

Legenda: Cantora Laninha Show falou emocionada sobre o que passou nos últimos dias em rede social. Foto: Reprodução/Instagram.

Laninha explicou que o procedimento estético planejado era uma abdominoplastia com lipoaspiração. De acordo com o relato, ela já havia realizado uma cirurgia semelhante há 13 anos e, após a gestação de filhos gêmeos, passou a conviver com flacidez abdominal e alterações no umbigo, o que motivou a decisão de realizar uma nova intervenção.

Inicialmente, o médico responsável pela cirurgia plástica solicitou exames considerados de rotina. No entanto, por orientação do cardiologista, os exames foram ampliados para uma avaliação mais completa, incluindo tireoide e parede abdominal total. Foi nessa análise detalhada que o tumor foi identificado na ultrassonografia.

Após a descoberta, a cantora realizou tomografia com contraste e recebeu o primeiro diagnóstico indicando a necessidade de retirada total do rim. Ela classificou a notícia como difícil e afirmou que ficou abalada. Posteriormente, as imagens foram encaminhadas para nova avaliação com outro especialista, o que resultou na indicação da cirurgia para retirada apenas do tumor, preservando o órgão.

Em recuperação em casa, ao lado da família, Laninha Show informou que agora seguirá em repouso e pediu orações aos fãs. Segundo ela, a abdominoplastia com lipoaspiração ficará para outro momento.

O material retirado será encaminhado para biópsia, exame que deverá confirmar a natureza do tumor.