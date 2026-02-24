Diário do Nordeste
Laninha Show é diagnosticada com tumor de 3,5 cm em rim e passa por cirurgia

Cantora descobriu nódulo em exames para realizar uma abdominoplastia com lipoaspiração.

João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
João Lima Neto

A cantora de forró Laninha Show revelou nesta terça-feira (24) que foi diagnosticada com um nódulo de 3,5 centímetros no rim direito e precisou passar por cirurgia robótica para retirada do tumor

Em entrevista à coluna, a artista revelou que ficou internada entre sábado (21) e segunda-feira (23), recebendo alta hospitalar às 10h. Laninha afirmou que não apresentava sintomas de nenhuma doença e que há cerca de quatro anos não realizava exames de imagem nos rins. Ela destacou que o tumor foi identificado em estágio inicial.

Segundo relato da artista, o diagnóstico foi descoberto no dia 2 de fevereiro, durante exames pré-operatórios para uma cirurgia plástica. A cantora afirmou que inicialmente realizaria apenas uma ultrassonografia subabdominal, mas, por orientação de um cardiologista decidiu ampliar os exames para uma avaliação abdominal total, incluindo a tireoide.

Cantora iria realizar uma abdominoplastia com lipoaspiração

A cantora afirmou que não sentia nenhum sintoma e que há algum tempo não realizava ultrassonografia por não apresentar queixas relacionadas aos rins. Segundo ela, os exames foram motivados exclusivamente pela preparação para uma cirurgia plástica.

Cantora Laninha Show falou emocionada sobre o que passou nos últimos dias em rede social.
Legenda: Cantora Laninha Show falou emocionada sobre o que passou nos últimos dias em rede social.
Foto: Reprodução/Instagram.

Laninha explicou que o procedimento estético planejado era uma abdominoplastia com lipoaspiração. De acordo com o relato, ela já havia realizado uma cirurgia semelhante há 13 anos e, após a gestação de filhos gêmeos, passou a conviver com flacidez abdominal e alterações no umbigo, o que motivou a decisão de realizar uma nova intervenção.

Inicialmente, o médico responsável pela cirurgia plástica solicitou exames considerados de rotina. No entanto, por orientação do cardiologista, os exames foram ampliados para uma avaliação mais completa, incluindo tireoide e parede abdominal total. Foi nessa análise detalhada que o tumor foi identificado na ultrassonografia.

Após a descoberta, a cantora realizou tomografia com contraste e recebeu o primeiro diagnóstico indicando a necessidade de retirada total do rim. Ela classificou a notícia como difícil e afirmou que ficou abalada. Posteriormente, as imagens foram encaminhadas para nova avaliação com outro especialista, o que resultou na indicação da cirurgia para retirada apenas do tumor, preservando o órgão.

Em recuperação em casa, ao lado da família, Laninha Show informou que agora seguirá em repouso e pediu orações aos fãs. Segundo ela, a abdominoplastia com lipoaspiração ficará para outro momento.

O material retirado será encaminhado para biópsia, exame que deverá confirmar a natureza do tumor.

