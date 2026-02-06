Katia Cilene e Aduílio Mendes engatam projeto como dupla de forró e articulam DVD

Dois nomes consagrados do forró decidiram dividir o mesmo projeto artístico e reacender a atenção do mercado. Aduílio Mendes e Kátia Cilene — conhecidos nacionalmente pela trajetória marcante na Mastruz com Leite — anunciaram na noite da quinta-feira (6) a formação de uma dupla. O movimento não soa apenas como novidade musical, mas como reposicionamento estratégico de dois intérpretes que carregam história, repertório e reconhecimento popular.

A coluna apurou que a união já nasce com planejamento: a primeira produção audiovisual da dupla está em fase de articulação e tem gravação prevista para março.

Veja também João Lima Neto Ana Castela vai receber quase R$ 1 milhão por show em Carnaval no Interior do Ceará João Lima Neto São Gonçalo do Amarante soma R$ 4,71 milhões em shows de Carnaval; veja cachês por artista

O formato indica atenção às novas dinâmicas de consumo de música, nas quais projetos audiovisuais funcionam como cartão de visitas para o digital e, ao mesmo tempo, como vitrine para contratantes. Não se trata apenas de lançar canções, mas de apresentar um conceito que dialogue com a memória afetiva do público e com as exigências atuais do mercado.

Nos bastidores, a formação da dupla também é atribuída à atuação da produtora Full, responsável por gerir agendas de artistas como Henry Freitas, Raí Saia Rodada e Kadu Martins.

Carreiras sob novas leituras

A movimentação reforça um padrão já observado no forró contemporâneo: carreiras consolidadas sendo reorganizadas sob novas leituras, com foco em performance, circulação nacional e maior competitividade no circuito de grandes eventos.

Do ponto de vista mercadológico, a união de Aduílio e Kátia amplia o leque de ofertas para o calendário junino, que tradicionalmente começa a ser desenhado ainda no fim do ano anterior. Prefeituras, produtoras privadas e eventos corporativos buscam nomes que combinem apelo popular, repertório conhecido e capacidade de atrair público diverso. Nesse cenário, a dupla surge como alternativa que reúne dois elementos valiosos: nostalgia e credibilidade artística.

Há, ainda, um componente simbólico. O forró, gênero marcado por formações coletivas e por vozes que atravessam décadas, encontra na união dos cantores um discurso de continuidade.

Não é ruptura, mas reinterpretação de trajetórias individuais que agora se encontram em um mesmo palco. Se bem conduzido, o projeto pode ocupar um espaço relevante em um mercado cada vez mais competitivo, no qual tradição e estratégia caminham lado a lado.