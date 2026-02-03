Diário do Nordeste
Ana Castela vai receber quase R$ 1 milhão por show em Carnaval no Interior do Ceará

Valor do cachê de sertaneja cobre em 90% as quantias pagas aos outros três artistas da programação.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
João Lima Neto
Legenda: Cantora Ana Castela levará repertório sertanejo ao evento.
Foto: Reprodução/Instagram.

Nome em alta no sertanejo, a cantora Ana Castela está se preparando para realizar uma apresentação no Carnaval Popular de Quixadá, no Interior do Ceará.

O que chama atenção na programação do Município, além da presença da boiadeira, é o valor do cachê pago pelo show da artista — contabilizado em R$ 900 mil, conforme contrato divulgado no portal de licitações da Cidade

Promovido pela Secretaria de Turismo e Eventos, com apoio intersetorial de diversas secretarias da gestão municipal, o evento conta ainda com três nomes do forró do Ceará.

Veja valores de cachês:

  • Ana Castela - R$ 900 mil
  • Taty Girl - R$ 400 mil
  • Jonas Esticado - R$ 350 mil
  • Júnior Vianna - R$ 250 mil  

Curiosamente, o valor do cachê de Ana Castela corresponde a 90% do somatório dos outros três artistas.

O Carnaval de Quixadá acontece de 14 a 17 de fevereiro, na Praça José de Barros. Além dos nomes do forró e sertanejo, a festa vai contar com blocos tradicionais como Ptchu Babau, Crocodilo e Bicho Papão.

