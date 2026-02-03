Ana Castela vai receber quase R$ 1 milhão por show em Carnaval no Interior do Ceará
Valor do cachê de sertaneja cobre em 90% as quantias pagas aos outros três artistas da programação.
Nome em alta no sertanejo, a cantora Ana Castela está se preparando para realizar uma apresentação no Carnaval Popular de Quixadá, no Interior do Ceará.
O que chama atenção na programação do Município, além da presença da boiadeira, é o valor do cachê pago pelo show da artista — contabilizado em R$ 900 mil, conforme contrato divulgado no portal de licitações da Cidade.
Promovido pela Secretaria de Turismo e Eventos, com apoio intersetorial de diversas secretarias da gestão municipal, o evento conta ainda com três nomes do forró do Ceará.
Veja valores de cachês:
- Ana Castela - R$ 900 mil
- Taty Girl - R$ 400 mil
- Jonas Esticado - R$ 350 mil
- Júnior Vianna - R$ 250 mil
Curiosamente, o valor do cachê de Ana Castela corresponde a 90% do somatório dos outros três artistas.
O Carnaval de Quixadá acontece de 14 a 17 de fevereiro, na Praça José de Barros. Além dos nomes do forró e sertanejo, a festa vai contar com blocos tradicionais como Ptchu Babau, Crocodilo e Bicho Papão.