João Lima Neto Jornalista no SVM e responsável pela página de música "É Hit". Análises, bastidores, lançamentos e exclusivas do mundo forró e sertanejo.
Imagem mostra Vicente Nery com microfone em uma mão, usando chapéu e cantando.

Opinião

Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD com nomes nacionais

Produção terá músicas inéditas e a participação de diversos artistas.

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 28 de Outubro de 2025
Trapper Matuê é atração do evento que ocorre em diferentes polos de Fortaleza

Opinião

Matuê será atração do Réveillon de Fortaleza pelo segundo ano consecutivo

Evento terá três polos diferentes com dois dias de festa

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 20 de Outubro de 2025
Assista

Opinião

Do Ceará, Claudioney e Juliana quadruplicam cachê com 'Marra de Bandido'

Hit fez dupla entrar no mesmo escritório da cantora Simone Mendes

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 17 de Outubro de 2025
Cantor Spark olhando para cima em direção ao fotógrafo. Ele usa boné

Opinião

Spark lança 'Tempo Certo' e fala desejo de gravar com Matuê; assista

Alter-ego do jogador Anderson Talisca, trapper busca espaço nas plataformas de música.

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 14 de Outubro de 2025
Dona Bill foi a fundadora da banda Garota Safada

Opinião

Banda Garota Safada vai voltar? Mãe de Wesley Safadão toma decisão

A expectativa é que nova dupla de cantores seja lançada nos próximos meses

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 02 de Outubro de 2025
Assista

Opinião

Waldonys grava DVD com homenagem ao pai, diagnosticado com câncer

Produção audiovisual será gravada nesta sexta-feira (19)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 19 de Setembro de 2025
Assista

Opinião

Xand Avião revela fantasia para o Aviões Fantasy e música inédita com Wesley Safadão; assista

Cantor estima público de 25 mil pessoas, neste sábado (13), na Arena Castelão

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 12 de Setembro de 2025
Montagem de foto de Yara Tchê e Alessandro Costa da banda Seu Desejo ao lado de foto da dupla Mirella e Lenno

Opinião

Justiça obriga banda Seu Desejo a indenizar criador da Desejo de Menina e a alterar marca

Processo ainda determina retirada de músicas de plataformas musicais

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 04 de Setembro de 2025
A esquerda, Kaká e Pedrinho, cantor de óculos, realizam último shows juntos no domingo (25)

Opinião

Kaká deixa projeto 'Kaká e Pedrinho'

Em mensagem, cantor falou como foi fazer o último show em dupla

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 25 de Agosto de 2025
Litto Lins em comemoração pelo entrada na gravadora

Opinião

Litto Lins assina contrato com a Universal Music Brasil e inicia nova fase na carreira

Cantor já soma quatro EPs já lançados

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 13 de Agosto de 2025
Jota.Pê com violão na mão e João Gomes cantando no evento 'Dominguinho' em Fortaleza

Opinião

No 'Dominguinho', Jota.pê relembra tempo que morou em Fortaleza e aprendeu a tocar violão; assista

Cantor morou no bairro Aldeota dos nove aos onze anos

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Agosto de 2025
Show musical em um palco decorado com cenário que remete ao interior nordestino, com uma igreja iluminada sob a lua cheia ao fundo e uma casa colorida à direita. Três músicos estão sentados na frente: Jota.pê toca violão, João Gomes sorri com as mãos juntas, e Mestrinho toca sanfona. Ao fundo, outro músico toca baixo. O público aparece em frente ao palco, aplaudindo e registrando o momento com celulares.

Opinião

'Dominguinho' tem lotação em Fortaleza e João Gomes ensina Jota.pê a ganhar pix com 'alô', assista

Hits de Belchior, Charlie Brown Jr e Geraldo Azevedo ganharam interpretações únicas nas vozes dos cantores

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Agosto de 2025
Mari Fernandez recebeu imprensa em bar na capital paulista

Opinião

Mari Fernandez quer gravar projeto 'Mari no Barzinho' em novas cidades e não descarta criar evento

Mesmo vivendo em São Paulo, a capital cearense entrou no planejamento da cantora

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 01 de Agosto de 2025
Mari Fernandez deixou o Ceará para viver com namorada em São Paulo

Opinião

Mari Fernandez quer casar em dezembro com Júlia Ribeiro: 'Organizando as coisas'

Fortaleza (CE), Recife (PE) e São Paulo (SP) estão entre as opções do casal para a cerimônia

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 01 de Agosto de 2025
Sâmya Maia passou por Fortaleza para turnê em carreira solo

Opinião

Sâmya Maia fala sobre reaproximação com o Ceará e desafios na carreira solo; assista

Cantora também falou sobre a saudade pela profissão de jornalista

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 26 de Julho de 2025
Assista

Opinião

Ricardo Chaves retorna ao Fortal e relembra histórias de quando o evento era na Beira-Mar

Cantor é atração do palco Arena FM 93, neste sábado (26)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 26 de Julho de 2025
vídeo felipe pezzoni

Opinião

Felipe Pezzoni fala de relevância do Fortal para Banda Eva e anuncia lançamento de novo trabalho

Cantor é atração do Camarote Mucuripe, nesta sexta-feira (25)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 25 de Julho de 2025
Assista

Opinião

Alinne Rosa retorna ao Fortal com bloco 'Vale' e detalha novo repertório; assista

Cantora falou sobre lançamentos que serão divulgados em micareta cearense

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 24 de Julho de 2025
Compadre Washington, cantor do grupo É o Tchan, aparece sorridente sentado à mesa em um restaurante decorado com temática afro-brasileira. Ele veste uma camisa estampada colorida e óculos vermelhos estilosos. À sua frente, uma mesa farta com pratos típicos da culinária baiana, como vatapá, acarajé, caruru, arroz e moquecas em panelas de barro. Ao fundo, um mural pintado retrata figuras negras em trajes brancos religiosos, remetendo ao candomblé, com o mar azul ao fundo. O clima é festivo e cultural.

Opinião

Aos 63 anos, Compadre Washington se declara para o Ceará e garante: 'Aposentado do Fortal, nunca'

Ao lado de Beto Jamaica, ele canta e dança com Sheila Mello e Jacaré no bloco 'Segura O Tchan', nesta quinta-feira (24)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 23 de Julho de 2025
No centro da imagem, Tuca Fernandes ao lado de Tomate e Felipe Pezzoni

Opinião

Nos 40 anos do axé, Tuca Fernandes destaca papel do Fortal para gênero musical: 'Importância única'

Cantor prometeu repertório com releituras de clássicos em show no palco Arena, na sexta-feira (25)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 22 de Julho de 2025
1 2 3