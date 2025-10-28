Produção terá músicas inéditas e a participação de diversos artistas.
Evento terá três polos diferentes com dois dias de festa
Hit fez dupla entrar no mesmo escritório da cantora Simone Mendes
Alter-ego do jogador Anderson Talisca, trapper busca espaço nas plataformas de música.
A expectativa é que nova dupla de cantores seja lançada nos próximos meses
Produção audiovisual será gravada nesta sexta-feira (19)
Cantor estima público de 25 mil pessoas, neste sábado (13), na Arena Castelão
Processo ainda determina retirada de músicas de plataformas musicais
Em mensagem, cantor falou como foi fazer o último show em dupla
Cantor já soma quatro EPs já lançados
Cantor morou no bairro Aldeota dos nove aos onze anos
Hits de Belchior, Charlie Brown Jr e Geraldo Azevedo ganharam interpretações únicas nas vozes dos cantores
Mesmo vivendo em São Paulo, a capital cearense entrou no planejamento da cantora
Fortaleza (CE), Recife (PE) e São Paulo (SP) estão entre as opções do casal para a cerimônia
Cantora também falou sobre a saudade pela profissão de jornalista
Cantor é atração do palco Arena FM 93, neste sábado (26)
Cantor é atração do Camarote Mucuripe, nesta sexta-feira (25)
Cantora falou sobre lançamentos que serão divulgados em micareta cearense
Ao lado de Beto Jamaica, ele canta e dança com Sheila Mello e Jacaré no bloco 'Segura O Tchan', nesta quinta-feira (24)
Cantor prometeu repertório com releituras de clássicos em show no palco Arena, na sexta-feira (25)