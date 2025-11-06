Matheus Fernandes fala sobre desejo de ser pai e aponta data: 'Tô treinando'

Durante a gravação do DVD “Fala Meu Nome”, registrada no Cumbuco (CE), o cantor Matheus Fernandes revelou o desejo de viver uma nova fase pessoal: a paternidade. Em entrevista à coluna, nos bastidores do projeto, o artista falou sobre o sonho de ser pai e o momento ideal para concretizá-lo.

Matheus, que mantém um relacionamento de mais de 12 anos com Tamires Dias — namorada que, segundo ele, foi essencial no início da carreira —, demonstrou entusiasmo ao falar sobre o assunto. “Eu tô treinando, tô treinando”, brincou, antes de refletir sobre a importância do preparo emocional e do tempo certo.

“Eu tenho uma relação muito infinita com essa parada de ser pai. Busco sempre o melhor momento, a forma certa, o jeito certo. Quero ser um excelente pai”, afirmou o cantor sobre o planejamento com a esposa.

Agenda de shows é preocupação

O artista explicou que a rotina intensa de shows é um fator que ainda o faz adiar a decisão. “Com a quantidade de shows que eu tenho, talvez eu não pudesse estar tão presente da forma que quero. Acho que depende um pouco disso”, completou.

Apesar da agenda lotada, Matheus adiantou que o herdeiro pode vir no próximo ano. “Acho que esse ano que vem vai ser um ano que a gente vai... talvez, pro final do ano... é por aí! Porque eu quero aproveitar muito esse DVD que a gente fez agora e ser um pai de verdade”, concluiu o artista.