Banda Garota Safada vai voltar? Mãe de Wesley Safadão toma decisão

Um dos grupos de forró mais icônicos do gênero nordestino irá retornar com novos cantores. A banda Garota Safada irá voltar aos palcos com dois novos vocalistas. Assim como no passado, sob gestão da mãe do cantor Wesley Safadão, a empresária dona Bill, o olhar e o desejo da empreendedora é responsável pela retomada da marca.

A coluna apurou que, inicialmente, havia um certo receio dos empresários da Camarote — empresa responsável por gerenciar a carreira de Wesley Safadão — quanto ao entendimento do público sobre o retorno da marca Garota Safada. A banda foi responsável por lançar o cantor no forró.

Com o passar dos últimos meses, após a escolha das novas vozes da banda, Dona Bill conseguiu mostrar aos empresários qual seria a dinâmica da banda e o espaço em que eles iriam atuar.

Márcia Fellipe, Mara Pavanelly, Dany Rodrigues, Gil Mendes, Elayne Tyne e Valéria Cavalcanti passaram pela banda Garota Safada nos anos 2000

Nas últimas semanas, os novos vocalistas entraram em estúdio para gravar repertório e produzir fotos para publicidade. A expectativa é que o primeiro produto musical do projeto tenha canções do início da banda Garota Safada — canções que ainda não foram regravadas pelo Wesley Safadão no projeto "TBT".

Um detalhe é que a banda usará a mesma logomarca do passado para trazer nostalgia ao público.

Quem são os novos cantores?

Legenda: Mateus Rico e Regina Fernandes são as novas vozes da banda Garota Safada

Mateus Rico foi o escolhido por Dona Bill para ser a voz masculina da dupla. Na trajetória musical, ele chegou a passar pela banda Pau na Mulera. Curiosamente, ele tem uma voz muito parecida com a de Wesley Safadão no início da carreira.

De voz feminina, o nome escolhido foi Regina Fernandes. Ela tem uma carreira solo consolidada. Nas redes sociais, é possível observar que, anualmente, ela faz extensas agendas em períodos como Carnaval e São João.

Quando a banda será lançada?

A expectativa é que a nova banda seja lançada nos próximos meses. A ideia é que os cantores participem da grade de shows de evento da própria empresa do cantor Wesley Safadão.