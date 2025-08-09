No 'Dominguinho', Jota.pê relembra tempo que morou em Fortaleza e aprendeu a tocar violão; assista

Ex-The Voice, ganhador de três Grammys e voz do trio do projeto 'Dominguinho' ao lado de João Gomes e Mestrinho. Tudo isso só foi possível pela paixão pela música ainda quando criança. Em entrevista exclusiva à coluna, o paulista relembrou a importância de ter apreendido a tocar violão na época me que morou no bairro Aldeota, em Fortaleza.

"Eu morei aqui dos meus 9 até os 11 anos. E aí, eu comecei a fazer aula de violão. Eu aprendi a tocar violão aqui, em Fortaleza", relembrou o artista.

Assista à entrevista:

O ex-morador do bairro Aldeota comentou com emoção a alegria de retornar. "É especial duas vezes tá aqui hoje em Fortaleza começando 'Dominguinho'. É, enfim, é muito especial e bonito estar com esses caras. Não vou falar muito não que está cedo para ficar emocionado".

Cantor também viveu em Sobral

Nascido em Osasco (SP), Jota.pê se mudou aos sete anos para Sobral (CE) e depois para Fortaleza por conta do trabalho do pai.

Em diferentes entrevistas, o cantor já falou da importância em ter vivido fora de onde nasceu por ganhar a percepção que existem "diferentes países" dentro do Brasil.