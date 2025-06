João Gomes anuncia turnê nos Estados Unidos em novembro; veja datas e cidades

O cantor João Gomes anunciou a segunda turnê da carreira nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (27). "Tá confirmada nossa turnê nos Estados Unidos! Em novembro, a gente vai tá cantando e levando o nosso forró", escreveu o artista no Instagram.

Em 2022, ele pisou em solo norte-americano pela primeira vez e se apresentou nas cidades de Orlando, Deerfield Beach, Newark e Boston.

Shows nos EUA em 2025:

14/11 - São Francisco, Califórnia

15/11 - Newark, New Jersey

16/11 - Orlando, Flórida

Em tom de brincadeira, Ary Mirelle — esposa do cantor — escreveu nos comentários da postagem na turnê americana: "Leva eu e os meninos".

Projeto 'Dominguinho' em andamento

Ao retornar dos Estados Unidos, o cantor pernambucano cumpre agenda do projeto "Dominguinho", sucesso em parceria com Jota.pê e Mestrinho. Em novembro, eles se apresentam no dia 29 em Recife (PE).

Em seguida, no mês de dezembro, eles têm programadas apresentações em Belém (PA), Salvador (BA) e Brasília (DF). Antes disso, em agosto, a apresentação chega a Fortaleza, no Iguatemi Hall.