Turnê 'Dominguinho' com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho terá show em Fortaleza

Os fãs do projeto audiovisual "Dominguinho" — feito por João Gomes, Jota.pê e Mestrinho — já podem separar o dinheiro dos ingressos para um dos shows da turnê em Fortaleza (CE). Em publicação no Instagram da tour, foram reveladas em um caça-palavras algumas das cidades e estados que irão receber apresentações do trio.

Em imagem divulgada na rede social do evento podem ser vistos os nomes de:

São Paulo

Fortaleza

Porto Alegre

Natal

Rio de Janeiro

A primeira apresentação acontece na capital paulista no dia 26 de maio. As datas das outra cidades ainda não foram divulgadas.

De forma criativa, seguidores dos cantores cobraram algumas cidades que não aparecem no caça-palavras. "Gente, tem um erro. Não tem Paraíba. Dá tempo de corrigir. Bjs!", escreveu um fã.

Os cantores João Gomes, Mestrinho e Jota.pê se uniram para lançar "Dominguinho", projeto musical que estreia nesta sexta-feira (18) em todas as plataformas digitais e promete embalar os corações com muita leveza, brasilidade e boas vibrações, além de transformar os domingos com uma nova trilha sonora.

Novo projeto musical

Inicialmente, a união João Gomes, Mestrinho e Jota.pê nasceu apenas ao projeto audiovisual gravado no Sítio Histórico de Olinda e mistura o estilo da música acústica com a energia de encontros entre amigos. Do bom retorno nas plataformas de músicas, eles decidiram percorrer o Brasil com uma turnê.

No álbum, o público pode curtir 12 faixas e entre elas versões inéditas como o medley "Mete um Block Nele / Ela Tem", uma releitura de "Pontes Indestrutíveis", do Charlie Brown Jr, além da inédita "Flor", de Mestrinho.