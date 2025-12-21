Por que este domingo (21) é o dia mais longo do ano?

Neste domingo (21), o dia deve demorar um pouco mais a passar. Esse fenômeno recebe o nome de solstício de verão, que, no caso do Brasil, ocorre no Hemisfério Sul. O solstício é o momento em que um dos hemisférios está mais inclinado em direção ao Sol.

Dessa forma, ele recebe mais luz solar e por mais tempo, fazendo com que esse dia alcance a maior duração de todo o ano. Isso acontece porque o eixo de rotação da Terra, que passa pelo centro do planeta e divide os hemisférios Norte e Sul, não está perfeitamente alinhado com a órbita da Terra em relação ao Sol.

“À medida que o ano passa, um lado da Terra recebe mais iluminação. O solstício de verão acontece quando o Hemisfério Sul está no máximo de iluminação, ou seja, quando essa parte da Terra está mais voltada para o Sol”, explica Thiago Signorini Gonçalves, astrônomo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador de Comunicação da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), à Agência Brasil.

O fenômeno é mais notável em regiões mais ao sul da Linha do Equador, já que, quanto mais próxima dela, menor é a percepção dele.

Por exemplo, no Brasil, quem mora no Sul, Sudeste e no sul do Centro-Oeste percebe que o Sol passa a nascer mais cedo e se pôr mais tarde durante o verão. O mesmo não é necessariamente observado nas regiões ao norte do país, como Norte e Nordeste, segundo o Climatempo.

“Quem mora no Sudeste, no Sul e nas áreas mais ao sul do Centro-Oeste no Brasil percebe que o Sol nasce mais cedo e se põe mais tarde. Os dias são mais longos, com mais horas de luz solar para aquecer o ar e manter as temperaturas elevadas”, detalha a plataforma especializada.

A palavra “solstício” vem do latim solstitium (“sol sistere”), que significa “sol parado”, de acordo com o Invivo, site do Museu da Vida Fiocruz.

Curiosidade

Resumidamente, o dia fica mais longo no solstício de verão porque, nessa época do ano, o Hemisfério Sul (onde está o Brasil) está mais inclinado em direção ao Sol, fazendo com que ele receba luz solar por mais horas.

Por isso, criou-se o chamado Horário de Verão, já que, com a maior duração de luz ao longo do dia, era possível aproveitar melhor a iluminação natural e reduzir o consumo de energia elétrica.

No Brasil, o horário de verão foi adotado entre 1931 e 2019, mas nem sempre todos os anos tenham tido a aplicação. Como o fenômeno é pouco perceptível no Nordeste, o horário de verão era aplicado apenas nas regiões Sul e Sudeste do país.

PREVISÃO DO TEMPO PARA O CEARÁ

Neste domingo (21), no período da manhã, o Ceará registra céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.

Durante a tarde, céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva nas macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba, Cariri e oeste do Sertão Central e Inhmauns.

O dia encerra com céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva nas macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba, Cariri e oeste do Sertão Central e Inhmauns. No Cariri, há possibilidade de trovoadas isoladas.