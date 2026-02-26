O humorista Marquito, de 65 anos, foi internado após um acidente de moto na tarde de quarta-feira (25). Integrante do "Programa do Ratinho", do SBT, ele teve um mal súbito enquanto pilotava a própria motocicleta, perdeu o controle do veículo e caiu na via desacordado.

O acidente foi registrado na Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo, localizada nas proximidades da residência em que o humorista vive.

Marquito foi socorrido e encaminhado ao hospital Nipo-Brasileiro com ferimentos no rosto e uma fratura na costela.

Segundo a assessoria do SBT, ele foi colocado em coma induzido para a realização de exames complementares, o que seria um "procedimento padrão para garantir avaliação clínica completa".

Outra motocicleta foi atingida após a queda do humorista. O veículo era conduzido por um enfermeiro, que prestou os primeiros socorros e realizou manobras de reanimação ainda no local do acidente.