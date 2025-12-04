Quantas luas existem no Sistema Solar? Veja a lista completa e qual planeta tem mais satélites

Há milênios, desperta a curiosidade e senso poético da humanidade. Desenhos, textos, mapas, fenômenos, misticismo e muitas outras coisas a usam como inspiração. Vindo do Latim, Luna, a lua recebe esse nome derivado de uma deusa romana. Tendo raiz indo-europeia, o nome significa "branco" e "brilhante". Já na mitologia grega, o satélite era chamado de "Selene".

É senso comum que a Terra possui apenas uma lua, que desempenha papel importante no funcionamento do planeta, principalmente quando o assunto é gravidade e mares. Mas, outros planetas também carregam seus satélites. Recentemente, com o apoio do Telescópio Espacial James Webb, uma nova lua para Urano, batizada provisoriamente de S/2025 U1, foi descoberta, o que dá margem para futuras recontagens.

Quantas luas existem no Sistema Solar atualmente

Segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a Nasa, o sistema solar possui mais de 891 luas. Muitas luas orbitam planetas, e até mesmo alguns asteroides têm luas.

Como é feita a contagem

Legenda: Lua e Terra. Foto: Reprodução/NASA.

A contagem das luas é feita por observação astronômica, realizada, como o nome sugere, por astrônomos. Os profissionais utilizam telescópios potentes e até mesmo inteligência artificial para auxiliar nos estudos.

Artigo publicado pela Live Science Plus mostra que telescópios mais potentes conseguem detectar luas menores.

O que são luas e como elas se formam

De acordo com a conceituação da Nasa, as luas apresentam diversas formas, tamanhos e tipos. Geralmente são corpos sólidos e poucas possuem atmosfera. A maioria das planetárias provavelmente se formou a partir dos discos de gás e poeira que circulavam ao redor dos planetas no início do Sistema Solar. As luas orbitam planetas e planetas anões, também podendo orbitar asteroides.

Já Edward Ashton, astrônomo do Instituto de Astronomia e Astrofísica da Academia Sinica, em Taiwan, à Live Science, conceituou lua como “um objeto que está em órbita ao redor de um objeto maior, não estelar”.

Diferença entre luas grandes e luas pequenas

A diferença entre as duas está exatamente na classificação. As menores, podem ter algumas centenas de metros, e por não ter uma definição precisa, não podem ser consideradas luas verdadeiras, segundo Brett Gladman, astrônomo da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, também à Live Science.

Os satélites de pequenos corpos são descobertos principalmente por meio de observações de radar, observações de curvas de luz e imagens ópticas diretas, conforme a Nasa.

As maiores e mais curiosas luas do Sistema Solar

As maiores luas do Sistema Solar são Ganimedes, Titã, Calisto, Io e a lua terráquea. Elas se organizam da seguinte forma:

Ganimedes: lua de Júpiter - 5.262 km de diâmetro;

Titã: lua de Saturno 5.150 km de diâmetro;

Calisto: lua de Júpiter - 4.821 km de diâmetro;

Io: lua de Júpiter - 3.643 km de diâmetro;

Lua terráquea: 3.474 km de diâmetro.

Cada lua tem uma composição singular e curiosa, a lo, por exemplo, é uma lua vulcânica. Outras luas, como Encélado e Titã, possuem oceanos subterrâneos - tendo a última um Titã mares superficiais ou lagos de etano e metano, afirma a Nasa.

Mercúrio e Vênus

Legenda: Sistema Solar. Foto: shutterstock/muratart.

Mercúrio e Vênus não possuem luas. Como Mercúrio está muito próximo do Sol e de sua gravidade, não seria capaz de reter sua própria lua. Qualquer lua provavelmente colidiria com Mercúrio ou entraria em órbita ao redor do Sol. Já para o fato de Vênus não ter uma lua, não há respostas cientificas ainda, conforme a Space Place, plataforma educativa da Nasa.

A Lua da Terra

A Terra, como mencionando anteriormente, possui apenas uma lua. Ela é composta por três camadas principais: uma crosta, um manto e um núcleo. Existem diversas teorias sobre a formação da nossa Lua.

Marte

Marte tem duas luas: Fobos e Deimos. As duas luas não são esféricas, ambas têm órbitas quase circulares e se movam próximas ao plano do equador do planeta, mas são irregulares e escuras.

Júpiter

Júpiter possui 95 luas oficialmente reconhecidas pela União Astronômica Internacional. Mas esse número não abrange toda a complexidade do sistema joviano, com suas luas, anéis e asteroides.

Saturno

Ainda de acordo com a entidade norteamericana, Saturno possui 274 luas confirmadas em sua órbita, muito mais do que qualquer outro planeta do nosso sistema solar. Só em março deste ano, astrônomos confirmaram a descoberta de 128 pequenas luas ao redor do planeta.

Urano

Urano possui 28 luas conhecidas, incluindo cinco luas principais: Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Algumas delas são compostas em parte por gelo. Em 2023, uma nova lua do planeta foi descoberta.

Netuno

Netuno possui 16 luas conhecidas. Segundo a Nasa, o comerciante e astrônomo inglês William Lassell descobriu a primeira e maior lua – Tritão – em 10 de outubro de 1846, apenas 17 dias após um observatório de Berlim ter descoberto Netuno.

Plutão

De acordo com a entidade, Plutão tem cinco luas. Sua maior lua, Caronte, tem cerca de metade do tamanho do planeta. As outras luas de Plutão são: Nix, Hidra, Cérbero e Estige.

Como as novas luas são descobertas?

Assim como na contagem, as luas são descobertas por meio de observações telescópicas, que podem ser feitas com radar, observações de curvas de luz e imagens ópticas diretas.

Tecnologias usadas hoje

Legenda: Sonda Europa Clipper. Foto: NASA/JPL-Caltech.

Atualmente, cientistas também usam sondas espaciais para as observações. Esses meios são naves autônomas não tripuladas, enviadas para explorar o espaço distante, como planetas, luas, cometas e asteroides.

Como é o caso da sonda Europa Clipper, que tentará determinar se Europa, a lua gelada de Júpiter, possui atualmente condições habitáveis.

Como funciona o processo de confirmação

A confirmação de uma lua passa pela análise e aprovação ou não da União Astronômica Internacional (IAU), entidade global que define e confirma oficialmente o que é considerado uma lua ou um satélite natural.

Entre as outras tarefas da IAU estão a definição de constantes astronômicas e físicas fundamentais; a nomenclatura astronômica inequívoca e discussões informais sobre as possibilidades de futuras instalações internacionais de grande escala.

Curiosidades sobre as luas

A maioria das luas do sistema solar recebe nomes de personagens mitológicos de diversas culturas. Atualmente, cada lua descoberta recebe provisoriamente um número. Além de planetas, as luas também podem orbitar asteroides.

Segundo a Nasa, cientistas não tinham certeza se os asteroides poderiam conter luas em suas órbitas até que a sonda Galileo sobrevoou o asteroide Ida em 1993. As imagens revelaram uma pequena lua, posteriormente chamada de Dáctilo. Desde então, os astrônomos confirmaram a existência de mais de 470 luas orbitando asteroides e objetos transnetunianos.

Além de ser descoberta pouco tempo depois de Netuno, Tritão leva outra curiosidade: a lua conhecida por girar em sentido contrário. Além disso, acredita-se que Tritão tenha sido um objeto do Cinturão de Kuiper, sendo capturado pela gravidade de Netuno.