James Webb: Saiba tudo sobre o telescópio e veja suas descobertas mais recentes

O Telescópio Espacial James Webb (JWST), é, atualmente, o principal observatório espacial em atividade. Se utilizando de sensibilidade infravermelha sem precedentes, o JWST aprimora as descobertas no cosmos por meio captação e geração de imagens de locais inexplorados, a fim de atender a estudiosos de todo o mundo.

O que é o telescópio James Webb?

Cerca de 100 vezes mais potente que o telescópio Hubble, o observador espacial JWST foi projetado com ainda mais tecnologia e engenharia que o antecessor. O objetivo é descobrir com profundidade as primeiras estrelas e galáxias que se formaram no universo.

Legenda: O telescópio James Webb em foto de 2017 Foto: Chris Gunn / NASA

Quase do tamanho de uma quadra de tênis, e pesando um pouco mais de 6 kg, o James Webb foi projetado para ser dobrado no estilo origami para caber no foguete e depois desdobrado no espaço em sua configuração operacional.

Entretanto, dada a impossibilidade de manutenção, em razão da órbita atual, a previsão é de ele dure menos que o Hubble, que se encontra próximo da Terra, facilitando a execução de reparos e aprimoramentos.

O telescópio James Webb

O telescópio leva o nome de James E. Webb (1906-1992), que foi o segundo administrador da Nasa e ficou conhecido por liderar as missões Apollo, série de programas de exploração lunar que levou os primeiros humanos à Lua.

Legenda: James Webb comandou a Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA), entre fevereiro de 1961 a outubro de 1968 Foto: Divulgação / NASA

Webb também iniciou um programa de ciência espacial, que foi responsável por mais de 75 lançamentos, o que incluiu os primeiros exploradores interplanetários dos Estados Unidos.

Inicialmente, o JWST se chamaria Telescópio Espacial de Próxima Geração (NGST), dando continuidade ao trabalho iniciado pelo Telescópio Espacial Hubble, que já tinha causado uma revolução na astronomia devido às suas descobertas.

Quem criou o James Webb?

O telescópio foi criado em conjunto pelas equipes da Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), a Agência Espacial Canadense (CSA) e a Agência Espacial Europeia (ESA).

O JWST teve seu gerenciamento desenvolvido no Centro de Voo Espacial Goddard da Nasa, localizado em Greenbelt, no estado de Maryland, e contou com milhares de cientistas, engenheiros e técnicos de cerca de 14 países e outros estados americanos na construção, teste, integração, lançamento e operação.

Quando foi lançado James Webb?

Lançado em 25 de dezembro de 2021, de uma base espacial localizada na Guiana, o telescópio atingiu o ponto de Lagrange (L2), em 24 de janeiro de 2022, a uma distância de cerca de 1,5 milhão de km da Terra, próximo ao Sol.

Esse ponto da órbita especial permite que o telescópio permaneça alinhado com a Terra enquanto se move ao redor do Sol.

Legenda: O foguete Ariane 5, que lançou o Telescópio Espacial James Webb em 25 de dezembro de 2021 Foto: Bill Ingalss / NASA

Uma curiosidade: o ponto de Lagrange leva esse nome em homenagem ao matemático Joseph-Louis Lagrange, que viveu no século XVIII e foi responsável por encontrar a solução para o que é chamado de "problema dos três corpos", que aponta se existe a possibilidade de três corpos orbitarem um em torno do outro.

Como funciona o telescópio?

O telescópio James Webb detecta luz além do espectro visível na faixa do infravermelho médio. Para atingir esse nível, ele se utiliza de luz infravermelha, que viaja através de densas nuvens de gás que bloqueiam a luz visível.

Essa tecnologia de ponta pode revelar regiões do universo até então ocultas, como galáxias primitivas, planetas em formação e muito mais. O mecanismo conta com o auxílio de um grande espelho para capturar luz suficiente, que, mantido frio, evita que fontes indesejadas de luz infravermelha interfiram na luz que observa.

Para atingir seu potencial, o telescópio JWST conta com um escudo solar que o protege do calor e da luz difusos do Sol, de onde está bem próximo, já que seu grande espelho segmentado permite a captura da luz infravermelha com eficácia.

Quais são os objetivos do James Webb?

O telescópio busca determinar como as galáxias evoluíram desde sua formação até agora, observar o ciclo de vida das estrelas desde seu estágio inicial e a concepção de um sistema planetário, além de medir as propriedades físicas e químicas desses mesmos sistemas para investigar o potencial de vida.

Veja o que foi descoberto pelo James Webb até hoje

1. Imagens de galáxias distantes

Legenda: A galáxia Cartwheel, formada por dois anéis. Segundo estudiosos, sua formação ocorreu há cerca de 400 milhões de anos Foto: Divulgação / NASA

2. Detalhamento de exoplanetas

Legenda: Exoplaneta Herculis 14* Foto: Divulgação / NASA

3. Nebulosa Carina

Legenda: Nebulosa Carina Foto: Divulgação / NASA

4. Buraco Negro no centro da Via Láctea

Legenda: Quinteto de Stephan, cujo fluxo de gás impulsinou a formação de um Buraco Negro Foto: Divulgação / NASA

5. Primeiro planeta fora do Sistema Solar

Legenda: Primeirado exoplaneta TWA 7b, de mancha laranja, capturada pelo telescópio James Webb Foto: Divulgação / ESA

6. Colisão de galáxias

Legenda: Colisão de duas galáxias Foto: Divulgação / NASA

Veja por quanto tempo vai durar James Webb

James Webb vai voltar?

O telescópio tem como duração de missão de 5 a 10 anos, e não tem previsão de retorno "físico" para a Terra. Seu antecessor, o telescópio Hubble, está em atividade há mais de três décadas.

Onde está o Hubble hoje?

O Telescópio Hubble, lançado em 1990, está orbitando logo acima da atmosfera da Terra, a uma altitude de aproximadamente 515 km. Viajando no espaço a uma velocidade de 27 mil km/h, ele completa uma órbita a cada 95 minutos, aproximadamente.

Legenda: Tlescóppio Hubble na órbita da Terra no ano de 1999 Foto: Divulgação / NASA

Tem como ver o James Webb ao vivo?

É impossível ver o telescópio James Webb devido à distância em relação à Terra. Entretanto, no site oficial da Nasa, a agência atualiza periodicamente as últimas informações levantadas pelo observador espacial.