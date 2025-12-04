Diário do Nordeste
Babal Guimarães agride namorada na porta de prédio em Maceió

Essa é a terceira vez que Babal se envolve em um caso de agressão contra mulheres.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:19)
Imagem de câmera de segurança mostrando calçada e rua deserta à noite, com Babal Guimarães e namorada pessoas próximas a uma parede revestida de azulejos e um banco verde, iluminação urbana visível ao fundo. Imagem usada em matéria sobre influenciador agredir mulher.
Legenda: Babal arremessou objeto contra namorada e desferiu tapa contra ela.
Foto: Reprodução.

O influenciador Babal Guimarães, irmão do apresentador Lucas Guimarães, foi flagrado agredindo a namorada Karla Lessa na porta de um condomínio em Maceió, Alagoas, na última sexta-feira (28). Imagens de segurança mostram o casal discutindo, quando a mulher tenta se defender e é agredida com um objeto.

Karla ainda leva um tapa de Babal, enquanto fica acuada na portaria. O caso ocorreu por volta de 23h30 da sexta-feira passada. 

Essa é a terceira vez que Babal se envolve em um caso de agressão contra mulheres. Em 2024, ele foi condenado a 1 e 4 meses de prisão em regime aberto por violência doméstica em 2019 contra a ex-esposa, Teresa Santos Costa. Entretanto, chegou a ser preso por descumprir medidas judiciais, mas só passou um mês encarcerado. 

Em 2023, Babal foi acusado de agressão pela influenciadora Emily Garcia. Ela publicou fotos nas redes sociais e mostrou hematomas, além de confrontar Babal publicamente. 

Lucas Guimarães chora e detona irmão 

Durante o Fofocalizando, no SBT, Lucas Guimarães chorou e condenou as atitudes do irmão. "Eu deixei claro: ‘Cara, vai se tratar. Se você gosta de brigar, briga com homem, seu covarde'", desabafou. 

Conforme Lucas, o irmão se "transforma" quando ingere bebida alcoólica

O apresentador ainda falou sobre Karla e disse que tem uma relação cordial com a cunhada. "Trabalho muito, tenho poucos momentos em família, já estive com a Karla umas três vezes, uma menina querida, que passou pela fase em que meu irmão estava na cadeia, ela acompanhou ele nesse momento. Não tenho nada contra ela, uma menina querida. Estou tão chocado quanto o Brasil", disse. 

