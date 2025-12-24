Diário do Nordeste
Diogo Nogueira foi surpreendido com fim do namoro com Paolla, diz site

Cantor não esperava decisão da atriz em meio a novo projeto e turnê.

Imagem mostra Diogo e Paolla com roupas pretas abraçados.
Legenda: O término de Diogo e Paolla foi lamentado pelos fãs nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

O término do relacionamento entre Diogo Nogueira e Paolla Oliveira pegou o sambista de surpresa, conforme informações do Extra. Mesmo com sinais de desgaste nos últimos meses, o cantor não imaginava que a decisão da atriz viria justamente às vésperas das festas de fim de ano e em um momento profissional importante de sua carreira, marcado pelo lançamento do projeto “Infinito samba”, que celebra seus 20 anos na música.

Segundo informações de bastidores, Diogo contava com a presença de Paolla tanto no lançamento do novo trabalho quanto em alguns shows da turnê, que estreia no dia 1º de março, no Rio de Janeiro, e passará por dez cidades brasileiras. A ideia era que a atriz acompanhasse parte dessa fase especial do cantor.

O projeto “Infinito samba” foi apresentado ao público no dia 16 de dezembro, no Teatro Rival, no Rio, em um evento cercado por familiares e pessoas próximas de Diogo. Na ocasião, Paolla não compareceu, mas o cantor falou naturalmente sobre a possibilidade de a então namorada participar da agenda. “Se ela não estiver trabalhando, é bem provável que esteja no lançamento e em alguns dos shows”, afirmou em entrevista publicada na época.

Poucos dias depois, já ciente da decisão de Paolla pelo fim do namoro, Diogo cumpriu compromissos profissionais na Bahia. Ele se apresentou no Itacaré Samba Festival e, na noite seguinte, abriu o show de Natal em Feira de Santana. De volta ao Rio, esteve no aniversário do babalorixá Fabio Nogueira, parente do cantor, acompanhado da irmã, Clarisse Nogueira.

Bastidores do rompimento

Paolla Oliveira teria manifestado o desejo de tornar o término público antes do Natal, decisão tomada em comum acordo com Diogo. A atriz planejava passar as festas de fim de ano ao lado da família, após um período intenso de trabalho dedicado à preparação de sua personagem Heleninha Roitman, na novela “Vale Tudo”. Pessoas próximas relatam que ela também queria iniciar 2026 em uma nova fase pessoal.

O distanciamento do casal já era perceptível. Nas redes sociais, as aparições conjuntas se tornaram raras. Paolla apagou as fotos ao lado do cantor pouco depois do anúncio do término, enquanto Diogo manteve os registros em seu perfil. A ausência em eventos importantes também chamou atenção, como a despedida da atriz do posto de rainha de bateria da Grande Rio e o lançamento de “Infinito samba”.

Diogo, por sua vez, segue com uma agenda cheia. Ainda este ano, se apresenta na quadra da Portela e encerra o réveillon cantando na Praia de Copacabana. Em 2026, o cantor cai na estrada com a turnê nacional do novo projeto.

O casal se conheceu durante a pandemia e rapidamente assumiu o relacionamento, passando a morar junto. A parceria pessoal e profissional rendeu campanhas publicitárias e grande visibilidade. A última ação conjunta aconteceu no Dia dos Namorados, pouco antes das postagens desaparecerem das redes.

