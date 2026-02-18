Ana Paula relembra briga com Munik, campeã do BBB 16: "Virou outra pessoa"
Jornalista fez revelações sobre a antiga aliada no reality show.
A sister Ana Paula Renault relembrou momentos da sua participação no BBB 16, quando fez sua primeira passagem pelo reality show, há 10 anos.
Durante conversa com Gabriela e Jonas Sulzbach no café da manhã dessa quarta-feira (18), a jornalista fez uma revelação sobre Munik Nunes, a campeã daquela edição.
À época, Ana Paula e Munik eram aliadas, mas parece que a relação entre as duas mudou.
"Dentro da casa, era minha amiga. Saiu, virou outra pessoa", contou a veterana.
Sem dar muitos detalhes, os três continuaram a conversa revelando algumas mudanças ao longo desses anos. "A Munik tinha 18 [anos], né?", perguntou Gabi. "Não, 21", respondeu Ana Paula.
Jonas, então, questionou sobre quem as duas estavam falando. A jornalista acabou comentando sobre o fim da amizade após o BBB 16. "A que ganhou (…) Aqui dentro era minha amiga. Mas se tornou outra pessoa", disparou. "Eita", reagiu Gabriela.
"Como é o sobrenome dela mesmo? Uma do cabelo bem preto, certo? Sorrisão grande?”, questionou Jonas. "Ah, não me faz pergunta difícil. Não
estava nem lembrando o nome dela”, disse Ana Paula, encerrando o assunto.
Briga entre Ana Paula e Munik
Logo após o BBB 16, Munik e Ana Paula apareciam juntas com frequência em programas de TV e eventos públicos. A jornalista também foi convidada para o casamento da campeã da edição com o empresário cearense Anderson Felício.
Anos depois, os fãs notaram o distanciamento entre as duas. Questionada sobre o possível fim da amizade, Nunes afirmou que elas tiveram uma discussão por telefone motivada por uma notícia publicada em um jornal.
"Tivemos algumas discussões. Saiu uma nota sobre o cachê dela no programa e Ana Paula veio me acusar como se eu tivesse plantado aquela nota. Não gostei da forma como ela falou comigo por ligação. E falei que não tinha sido eu. Depois, preferi me afastar”, disse Munik em entrevista ao Uol.
A influenciadora ainda revelou ter ficado decepcionada ao descobrir que Ana fez críticas ao seu casamento. "Uma pessoa da minha confiança, que estava na mesma mesa que Ana Paula, disse que ela falou mal do meu casamento sentada na mesa. Fiquei horrorizada”, afirmou, à época.
A jornalista negou que tenha criticado o casamento da amiga. Ela acredita que Munik foi orientada pela assessoria a se afastar dela e precisou dar uma justificativa.
"Participei de dois reality shows, nunca falei mal de ninguém, quanto mais de uma festa de casamento. Parece que a assessoria que ela contratou, na época, disse que não seria bom para a carreira de atriz dela na Globo ter a imagem vinculada à minha, e ela se afastou mesmo", rebateu Ana Paula.