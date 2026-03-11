Wagner Moura apresentará prêmio no Oscar 2026
O brasileiro concorre na categoria de "Melhor Ator" pelo papel em 'O Agente Secreto'.
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (11) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação que é a maior do cinema mundial.
O nome do brasileiro — que concorre na categoria de "Melhor Ator" pelo filme "O Agente Secreto" — foi divulgado em uma lista junto ao de outras celebridades como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Ewan McGregor, Channing Tatum, Pedro Pascal e outros.
Não foi dito, porém, qual categoria cada um vai apresentar.
Veja também
Quando será o Oscar 2026?
A cerimônia do Oscar 2026 será neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O "tapete vermelho" deve começar às 18h30 (pelo horário de Brasília).
No Brasil, a transmissão será feita pela TV Globo (aberta), pela HBO Max (streaming) e pela TNT (fechada).
Veja também
Filme brasileiro 'O Agente Secreto' tem quatro indicações ao Oscar 2026
O longa brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho concorre a quatro categorias na premiação: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Elenco (Gabriel Domingues).
Veja o trailer do filme