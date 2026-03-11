Ana Maria Braga sugere que Babu foi machista no BBB e ator reflete: 'Me arrependo'

O ator Babu Santana, sétimo eliminado do Big Brother Brasil 26, levou uma "bronca" de Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira (11). Questionado pela apresentadora sobre seu comportamento no reality, especificamente nos embates com a jornalista Ana Paula Renault, ele afirmou que se arrepende de como colocou seu ponto de vista.

"Me arrependo de como coloquei aquilo ali, sendo que eu sabia que seria fragmentado e que não chegaria ao nível da complexidade do que eu queria dizer", afirmou o veterano.

Pouco antes, Ana Maria aproveitou a proximidade com o Dia Internacional da Mulher — celebrado em 8 de março — para alfinetar o artista: "A gente está na semana do Dia Internacional da Mulher. Você parece não lidar muito bem com o protagonismo feminino. O nome disso é, um pouco, machismo", disse.

Nesse momento, Babu alegou que considerava Ana Paula uma competidora "especialista em desestabilizar outros".

É um jogo que se propõe a ter tretas. Eu peço desculpas a toda mulher que tenha se sentido ofendida. Eu estava dentro do BBB com outra competidora especialista em desestabilizar outros. Ali, havia uma desestabilização da minha pessoa e, sobretudo, uma surpresa de ser chamado de traidor sem ter traído ninguém. Me faltou inteligência emocional para manter o tom de voz, pensar melhor. Trago uma fúria desde pequeno, é muito complexo aquilo que eu trouxe, mas, de fato, não era momento nem local para descarregar." Babu Santana Ator e ex-BBB

Por fim, disse que se arrependeu de como se comportou e alegou ter agido sob pressão. "Isso, também, é sobre a pressão que a gente sofre lá dentro. Não que justifique qualquer tipo de erro, acredito que não somos 100% bons ou 100% maus. Fico muito envergonhado que tenha tido destaque essa minha forma agressiva e não minha forma amorosa. [...] Aproveito para pedir desculpa pelo papelão que eu fiz e pedir desculpa a todo mundo que se sentiu ofendido", reconheceu.

Eliminação de Babu

Babu Santana foi eliminado nessa terça-feira (10), no sétimo paredão do BBB 26, com 68,62% da média de votos. Ele enfrentou Chaiany e Milena na berlinda.

O ator de 46 anos entrou na 26ª edição do programa na condição de "veterano".