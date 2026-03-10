Veja trajetória de Babu Santana, participante eliminado no 8º paredão do BBB 26

Babu Santana foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 26. O ator deixou a disputa nesta terça-feira (17), na 8ª berlinda do programa, uma semana após o paredão falso. Ele recebeu 68,62% na média dos votos do público, enquanto Milena teve 30,91% dos votos e Chaiany, 0,47%.

Ex-participante do reality, Babu retornou ao Big Brother após ter sido um dos nomes mais relevantes do BBB 20. Na época, aliado de Felipe Prior, ele voltou de dez paredões, se tornando um recordista da história do programa televisivo.

Babu nasceu no Rio de Janeiro, no Vidigal, e se tornou artista por meio da companhia de teatro "Nós do Morro". Apesar de ser conhecido como Babu, o nome de batismo do ator é Alexandre da Silva Santana.

Ao longo da carreira, ele, que tem 46 anos, colecionou participações em diversas produções da TV e do cinema, repercutindo no cenário nacional ao interpretar o cantor Tim Maia em uma cinebiografia.

Trajetória no BBB 26

Se em 2020 o caminho de Babu na casa do programa quase resultou no prêmio milionário, este ano, em 2026, as escolhas do artista dentro da casa já evidenciavam uma provável saída.

De início, formou aliança com Juliano Floss e logo teve um embate com Jonas Sulzbach. A divergência levou, inclusive, a uma união com Ana Paula Renault, reunindo outros pipocas da edição, como Chaiany, Milena, Samira e Leandro "Boneco".

Entretanto, a união que parecia certeira, além de sucesso nas redes sociais, acabou se encerrando após uma disputa do Anjo. Ao eliminar Ana Paula, evidenciou a intenção do ator de se afastar da jornalista. A partir daí, muitos integrantes da torcida do grupo já citavam a possibilidade de uma breve eliminação do artista.

Babu chegou até a cantar uma música de própria autoria para Ana Paula, selando o fim da parceria e demonstrando o interesse de tratá-la como uma das adversárias do jogo.

O filho de Babu, Carlos Alexandre, falou ao gshow sobre as últimas semanas de Babu na 26ª edição. "Acho que foi uma trajetória que teve seus pontos bons e seus pontos ruins. De duas semanas pra cá não tem sido uma boa, não posso mentir sobre isso, né?", citou.