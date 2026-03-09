O caminho de Timothée Chalamet até levar a estatueta de "Melhor Ator" no Oscar de 2026 parecia quase certo, mas parece ter alguns percalços. Segundo o editor-chefe de premiações da revista Variety, as chances do ator "praticamente evaporaram" após as últimas declarações polêmicas do artista, que criticou o universo da ópera e do ballet.

O que aconteceu?

A fala de Chalamet ocorreu em um evento da própria revista e da emissora CNN, exibido no dia 21 de fevereiro. Na ocasião, em entrevista ao lado do ator Matthew McMcConaughey, ele declarou que não gostaria de trabalhar com ópera ou ballet.

"São tipo: 'Ei mantenha essa coisa viva', mesmo que pareça que ninguém se importe com isso'", disse ele, mas reforçando que teria respeito por todos os profissionais da indústria.

Entretanto, segundo o editor-chefe da revista norte-americana Clayton Dayvis, a declaração pode ter gerado um desgaste no nome dele como concorrente e, dessa forma, os demais podem ser beneficiados com o ocorrido.

"Durante semanas, seu estilo de campanha atraiu críticas significativas de profissionais da indústria e votantes, indicando que o ator talvez precise esperar um pouco mais por seu primeiro Oscar", escreveu o editor.

Quem está indicado a Melhor Ator no Oscar 2026?

Timothée concorre com nomes como Wagner Moura, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio e Ethan Hawke.

Resposta dos criticados

Instituições ligadas ao balé e à ópera se manifestaram após as declarações do protagonista de "Marty Supreme", que também concorre na categoria de "Melhor Filme" da premiação.

Em uma publicação no Instagram, o "Metropolitan Opera", de Nova York, deixou um recado especial em um vídeo com mais de 6 milhões de visualizações. "Essa é para você, Chalamet", diz a legenda do post.

Já o "Royal Ballet and Opera", do Reino Unido, fez crítica mais dura, ressaltando a importância das artes clássicas em todo o mundo. "Todas as noites, na Royal Opera House, milhares de pessoas se reúnem pelo balé e pela ópera. Pela música. Pela narrativa. Pela pura magia de uma performance ao vivo. Se você quiser reconsiderar, Timothée Chalamet, nossas portas estão abertas", diz a publicação.