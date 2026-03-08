Ana Paula chama Jonas de 'covarde' durante discussão na festa do BBB 26

Ana Paula Renault chamou Jonas Sulzbach de “covarde” durante uma discussão na madrugada deste domingo (8), na festa do BBB 26. O confronto ocorreu após provocações do brother sobre uma possível formação de Paredão. “Isso só demonstra o tamanho da sua covardia e falta de decência no jogo”, afirmou a jornalista.

Durante a festa, Jonas se aproximou de Ana Paula e iniciou uma conversa relembrando um diálogo que a mineira havia tido com Marciele e Jordana — aliadas do veterano — sobre um possível voto em Babu Santana. A conversa rapidamente se transformou em troca de provocações.

No momento da discussão, Babu já estava no Paredão após a dinâmica da semana. Milena, vencedora da Prova do Anjo, e Jonas, que cumpre o Castigo do Monstro, precisaram entrar em consenso para indicar um participante e escolheram o ator.

Veja trecho de discussão entre Ana Paula e Jonas:

Ao abordar Ana Paula, Jonas provocou: “O Babu já está [no Paredão], o que você queria depende de você”. A jornalista respondeu questionando se teria algum poder de decisão. “Eu sou Líder?”, rebateu. O brother insistiu dizendo que ela havia declarado que gostaria de enfrentá-lo no Paredão e perguntou se ela teria “coragem” de cumprir a promessa.

Ana Paula respondeu que não tinha medo de enfrentar a berlinda, mas destacou que não possui poder de indicação na semana. A sister também relembrou sua trajetória no jogo, citando momentos em que já esteve no Paredão, cumpriu o Castigo do Monstro e chegou a ser barrada de festas.

Ana Paula pediu mais envolvimento de Jonas com jogo

A discussão se intensificou quando a jornalista pediu que Jonas adotasse uma postura mais firme no jogo. “Faça um jogo mais corajoso”, afirmou. O brother retrucou perguntando se ela seria “corajosa igual a Milena”.

Irritada, Ana Paula respondeu: “Olha que absurdo. Você acha que isso é jogo? Isso só demonstra o tamanho da sua covardia e falta de decência no jogo”.

Mesmo após a troca de acusações, Jonas voltou a questionar se Ana Paula realmente queria enfrentá-lo no Paredão, mencionando novamente a conversa dela com Marciele e Jordana. A jornalista reafirmou que não pretendia disputar a berlinda contra as duas, mas reforçou que não tem poder de decisão na semana.

No fim do bate-boca, Ana Paula voltou a criticar a postura do adversário. “Se eu fosse Líder, ninguém iria mandar no meu voto, porque eu tenho um jogo meu e que nunca foi covarde”, disse.

Em seguida, ela encerrou a discussão acusando Jonas de tentar fazê-la revelar informações sobre possíveis votos: “Você é tão covarde que está tentando que eu te fale alguma coisa sobre a sua indicação e eu não vou falar. Uma hora ou outra nesse jogo, você vai ter que tomar partido e se comprometer.”