Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (08/03) na TV Globo?
Longa de ação e fantasia vai ao ar logo após o Esporte Espetacular, às 13 horas.
A “Temperatura Máxima” de hoje, domingo (1º), exibe o filme "Monster Hunter", após o “Esporte Espetacular”. O longa vai ao ar a partir das 13 horas, na TV Globo.
Sinopse de "Monster Hunter"
Baseado na famosa franquia de jogos da capcom, monster hunter conta a jornada da tenente artemis (milla jojovich) e sua fiel tropa, em uma intensa batalha por sobrevivência. Em um mundo distópico, governado pela tirania de terríveis criaturas, o grupo precisará unir esforços com um misterioso caçador para salvar suas vidas e impedir a destruição de ambos os mundos.
Ficha técnica de "Monster Hunter"
Título Original: Monster Hunter
Elenco: Meagan Good; Nanda Costa;Tony Jaa; Milla Jovovich; Ron Perlman; Tip 'T.I.' Harris
Direção: Paul W.S. Anderson
Nacionalidade: Alemã