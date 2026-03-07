Saiba quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (07/03)
O vencedor poderá imunizar dois participantes se escolher ganhar o segundo poder.
Milena ganhou a Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 neste sábado (7). A sister poderá imunizar um participante na formação de paredão deste próximo domingo (8).
Milena vai ter o Presente do Anjo neste domingo (8), e deverá escolher entre assistir ao vídeo da família ou ganhar o poder de imunizar um segundo brother ou sister.
Em nova dinâmica que acontecerá no programa ao vivo deste sábado, a pessoa que for escolhida para o Monstro deverá, em consenso com o anjo, indicar alguém ao paredão. Caso não haja um nome definido, Anjo e Mostro estarão direto na berlinda.
Como foi a Prova do Anjo?
Para começar a prova, os participantes deveriam seguir a ordem pré-estabelecida em sorteio e escolher portas aleatórias. Quem abrisse uma porta sem nenhum item estava fora da disputa.
Breno, Chaiany, Gabriela, Jordana, Juliano Floss e Marciele foram os eliminados nesta etapa.
A disputa deste sábado foi por tempo, individual e dividida em quatro fases. A cada uma das fases, um participante é eliminado, até sobrarem os três finalistas da última etapa.
Os participantes precisam recolher itens ao longo do circuito, e o apresentador mostra o tempo que o gabarito ficará na tela. Eles podem rever este gabarito, mas cada vez que fizerem isso, são acrescentados 5 segundos no tempo final.
Na primeira fase, os tempos foram, em ordem de participação:
- Samira: 02:08:240;
- Milena: 02:17:295;
- Solange Couto: 03:19:675, mas errou um dos itens;
- Ana Paula: 02:40:426;
- Babu: 02:20:850;
- Leandro 'Boneco': 01:34:506, mas errou um dos itens.
Solange Couto e Leandro 'Boneco' seriam eliminados, mas apenas Solange foi eliminada por ter feito o pior tempo e errado um dos itens.
Na segunda fase, os tempos foram, em ordem de participação:
- Samira: 01:26:320;
- Milena: 01:41:635;
- Ana Paula: 01:44:635;
- Babu: 02:22:415;
- Leandro 'Boneco': 01:31:079.
Com o pior tempo, Babu Santana foi eliminado.
Na terceira fase, os tempos foram, em ordem de participação:
- Samira: 01:27:346
- Milena: 01:33:949;
- Ana Paula: 05:38:431;
- Leandro 'Boneco': 01:31:395.
Com o pior tempo, Ana Paula Renault foi eliminada.
Na quarta e última fase, os tempos foram, em ordem de participação:
- Samira: 02:37:294, mas errou um dos itens;
- Milena: 01:31:321;
- Leandro 'Boneco': 01:36:016, mas errou um dos itens.
Com o tempo feito, Milena foi consagrada o anjo da semana.