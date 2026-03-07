Saiba quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (07/03)

Milena ganhou a Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 neste sábado (7). A sister poderá imunizar um participante na formação de paredão deste próximo domingo (8).

Milena vai ter o Presente do Anjo neste domingo (8), e deverá escolher entre assistir ao vídeo da família ou ganhar o poder de imunizar um segundo brother ou sister.

Em nova dinâmica que acontecerá no programa ao vivo deste sábado, a pessoa que for escolhida para o Monstro deverá, em consenso com o anjo, indicar alguém ao paredão. Caso não haja um nome definido, Anjo e Mostro estarão direto na berlinda.

Como foi a Prova do Anjo?

Para começar a prova, os participantes deveriam seguir a ordem pré-estabelecida em sorteio e escolher portas aleatórias. Quem abrisse uma porta sem nenhum item estava fora da disputa.

Breno, Chaiany, Gabriela, Jordana, Juliano Floss e Marciele foram os eliminados nesta etapa.

A disputa deste sábado foi por tempo, individual e dividida em quatro fases. A cada uma das fases, um participante é eliminado, até sobrarem os três finalistas da última etapa.

Os participantes precisam recolher itens ao longo do circuito, e o apresentador mostra o tempo que o gabarito ficará na tela. Eles podem rever este gabarito, mas cada vez que fizerem isso, são acrescentados 5 segundos no tempo final.

Na primeira fase, os tempos foram, em ordem de participação:

Samira: 02:08:240;

Milena: 02:17:295;

Solange Couto: 03:19:675, mas errou um dos itens;

Ana Paula: 02:40:426;

Babu: 02:20:850;

Leandro 'Boneco': 01:34:506, mas errou um dos itens.

Solange Couto e Leandro 'Boneco' seriam eliminados, mas apenas Solange foi eliminada por ter feito o pior tempo e errado um dos itens.

Na segunda fase, os tempos foram, em ordem de participação:

Samira: 01:26:320;

Milena: 01:41:635;

Ana Paula: 01:44:635;

Babu: 02:22:415;

Leandro 'Boneco': 01:31:079.

Com o pior tempo, Babu Santana foi eliminado.

Na terceira fase, os tempos foram, em ordem de participação:

Samira: 01:27:346

Milena: 01:33:949;

Ana Paula: 05:38:431;

Leandro 'Boneco': 01:31:395.

Com o pior tempo, Ana Paula Renault foi eliminada.

Na quarta e última fase, os tempos foram, em ordem de participação:

Samira: 02:37:294, mas errou um dos itens;

Milena: 01:31:321 ;

; Leandro 'Boneco': 01:36:016, mas errou um dos itens.

Com o tempo feito, Milena foi consagrada o anjo da semana.