Britney Spears é presa na Califórnia por supostamente dirigir embriagada
A cantora foi liberada na madrugada desta quinta-feira (5) e deve prestar depoimento à Justiça em maio.
(Atualizado às 13:12)
Britney Spears foi presa na noite dessa quarta-feira (3), no condado de Ventura, na Califórnia, Estados Unidos, mas liberada logo na madrugada desta quinta (4).
Segundo o site TMZ, a cantora dirigia sob influência de álcool e foi detida pela Patrulha Rodoviária da Califórnia.
Apesar da liberação, ela deve comparecer ao Tribunal Superior do Condado de Ventura no próximo dia 4 de maio para prestar depoimento à Justiça.
