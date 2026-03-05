Britney Spears é presa na Califórnia por supostamente dirigir embriagada

Britney Spears foi presa na noite dessa quarta-feira (3), no condado de Ventura, na Califórnia, Estados Unidos, mas liberada logo na madrugada desta quinta (4).

Segundo o site TMZ, a cantora dirigia sob influência de álcool e foi detida pela Patrulha Rodoviária da Califórnia.

Apesar da liberação, ela deve comparecer ao Tribunal Superior do Condado de Ventura no próximo dia 4 de maio para prestar depoimento à Justiça.

