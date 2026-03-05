Diário do Nordeste
Marciele passa mal durante Festa do Líder no BBB 26 e mobiliza participantes

Equipe médica do programa sinalizou, após atendimento, que a participante ficou bem.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Breno e Jordana chegaram a socorrer Marciele.
Legenda: Breno e Jordana chegaram a socorrer Marciele.
Foto: Reprodução/TV Globo

Marciele passou mal durante a Festa da Líder Samira no BBB 26, na madrugada desta quinta-feira (5). A sister chegou a cair e foi prontamente socorrida por Breno, Jordana e Gabriela, enquanto Jonas, que estava no quarto, também demonstrou preocupação ao perceber que ela enfrentava um abalo emocional.

De acordo com informações divulgadas pela equipe da participante, Marciele já vinha lidando com o emocional fragilizado diante da pressão do jogo no reality show. Durante a festa, o acúmulo de tensão acabou resultando em uma crise de ansiedade.

Conforme nota da equipe da sister publicada no Instagram, fora do reality Marciele costuma evitar expor sentimentos e prefere resolver as situações por conta própria. Ela também é descrita como arrimo de família e assume frequentemente o papel de apoio para pessoas próximas.

Equipe médica foi acionada

Após o episódio, a participante foi atendida pelos médicos do programa e, segundo a equipe, está bem.

Na mensagem divulgada nas redes sociais da sister, também houve agradecimento aos participantes Gabriela, Jordana, Breno e Jonas pelo auxílio prestado durante o momento em que a sister passou mal.

A equipe afirmou ainda que segue enviando energias positivas para a participante e deseja que o jogo continue de forma saudável para todos os confinados.

